中日关系明年可望改善？专家：美国或成关键因素

日本外相岩屋毅12月25日出访北京，双方确认并推动日中“战略互惠关系”，对中国限制日本水产品进口、推动王毅访日、中国军队活动和放宽签证限制等议题进行了讨论。不过，对于明年的中日关系是否会“更上一层楼”，受访专家看法不一。 岩屋毅25日在北京与李强举行会谈时称“日中对于地区和世界共同肩负着重要责任”，强调了推进扩大共同利益的“战略互惠关系”的想法。随后，岩屋毅与中国外长王毅举行会谈。 这是岩屋毅就任日本外相后首次访华，也是去年4月日本前外相林芳正访华后，时隔1年8个月以来，再次有日本外相访华。 岩屋毅指出，日本首相石破茂今年10月在老挝与李强会谈、以及11月在秘鲁与中国国家主席习近平举行会谈时，都确认了日中“构建有建设性且稳定的关系”的必要性，也强调“愿朝着这一方向推进日中关系”。 岩屋毅在与王毅会谈时邀请其早日访日，以加强日中两国之间的沟通，显示双方有意推动高层往来。而围绕中方在日本福岛第一核电站处理水排海后全面暂停的日本水产品进口，岩屋则寻求中国尽快恢复进口。他还提及中方拘留日本人、中国军事活动趋于活跃等问题。 而在日中外长会谈后，中日双方还举行了部长级“日中高级别人文交流磋商机制”（人文对话），上次举行人文对话是在2019年。中国文旅部部长孙业礼、日本文部科学大臣阿部俊子等双方主管部门负责人讨论了首次会议以来两国人文交流的进展，并规划了下阶段工作重点。岩屋毅表示，日方愿同中方一道，提升人文交流项目质量，深化友城交往，相互采取更多便利人员往来措施。 有意推动关系改善 对于岩屋毅此次中国之行，日本东京大学东洋文化研究所特任研究员林泉忠(John Lim)告诉美国之音，据他20年来的观察，中日关系能否改善，相当大的主导权是掌握在北京、而不是东京手上。因此，目前中方是希望中日关系改善，甚至需求比日方更为迫切。 对中方而言，林泉忠解读，这首先是为了要应对对中国“来势汹汹”的特朗普，但因为目前为止，中方还看不清楚特朗普的打算，“所以是充满不安的状态”。而在此一情况下，拉拢日本原先就是中方的战略，希望能够达到“分断美日”的目的。 回首过去几年，因为美中关系不好的大环境下，前日本首相岸田文雄在安保议题上，可谓完全倒向美国。林泉忠说，“实际上，中方当时拉拢日本是没有成功的，但现在是一个机会”。 当然，对中方而言，新首相石破茂的对华态度转变，包含外交语气上的转变，确实也带来两国改善关系的机会。但林泉忠认为，这在相当程度上是因为中方后来放软了对日本的态度，因此日方当然也不会继续坚持强硬态度。 香港中文大学政务与政策学院讲师堀内彻(Toru Horiuchi)向美国之音表示，日本在努力改善对华关系、与美国维持安全合作制衡中国之间面临两难，“这两个目标似乎是相互矛盾的，但与美国的持续合作，并不自动意味着日中关系的恶化”。 堀内彻解释，在与美国合作的同时，日本在美中之间仍然可以有一些回旋的余地，比如日中在一些比较容易的政策领域，促进战术合作是可行的，就像前首相安倍晋三在任时试图做的那样，“因此，我认为改善将不可避免地局限于两国更容易合作的领域，例如经济合作和人文交流”。 日本爱知大学现代中国研究学部教授加治宏基(Hiromoto Kaji)告诉美国之音，日本将维持与美国在经济安全方面的合作政策，但深化对华贸易也至关重要，“后者对中国来说也是如此，这就是岩屋外相访华的意义所在”。 立场没有太多改变 堀内彻向美国之音解读，日本民众目前对中国非常负面的看法，可能会限制日本政府对华政策选择，“考虑到强烈的反华情绪，日本领导人不准备在那些可能激起日本民族主义的问题上，做出任何重大让步，特别是东海领土争端和中国在日本周边日益增多的军事活动”。 堀内彻认为，中日之间的力量对比已向有利于中国的方向倾斜，中国可能也不迫切需要在涉及其核心利益的问题上做出重大妥协，因此，当日中战略利益发生冲突时，双边关系取得重大突破的可能性就很小。