多國政要聖誕致辭 宇航員太空送祝福 【新唐人北京時間2024年12月26日訊】聖誕節，美國總統拜登呼籲人與人之間的尊重，希望節日給人們帶來愛和希望。當選總統川普發出自己與夫人梅蘭妮亞在聖誕樹前的合影祝福大家聖誕快樂。宇航員也從太空送來祝福。 12月25號，全球人們享受聖誕節的溫情與快樂，各國政要則紛紛致辭，送出祝福，談希望。 今年是美國總統拜登任內在白宮度過的最後一個聖誕節，他的團隊特別把白宮聖誕裝飾拍成影片，和拜登的致辭一同送給全國民眾。 美國總統 拜登：「兩千年後，聖誕節依舊擁有力量，它讓我們振奮，帶領我們團結起來，去改變人生，改變世界。」 拜登說，每個人都有尊嚴，都值得被尊重，我們要學會互相關愛。 美國總統拜登：「我祝福你們和我們的國家，無論現在還是永遠，都生活在光明之中，生活在自由與希望、愛與慷慨、仁慈和同情、尊嚴與正派的光明之中。」 當選總統川普，也在真相社群，發出自己與夫人梅蘭妮亞在聖誕樹前的合影，祝福大家聖誕快樂。 加拿大總理特魯多，在聖誕節致辭中感謝在節日期間工作的消防員、醫護人員等，表示聖誕節慶祝的主題包括給予。 德國剛剛經歷聖誕市場致命襲擊，總統施泰因邁爾在致辭中呼籲團結，表示仇恨和暴力絕不會成為決定因素。 在法國，巴黎聖母院在重新開放幾週後，也首次舉辦聖誕慶祝活動，希望新的一年世界可以和平美好。 聖誕節清晨，人們都收到了自己的聖誕禮物。北美防空司令部在平安夜協助聖誕老人完成了全球旅行，確保了之前出現在新澤西等地的不明飛行物，沒能干擾到聖誕老人的行程。 國際空間站的宇航員，也傳來了他們的聖誕祝福。 國際太空站宇航員Nick Hague：「在聖誕節節慶期間，人們需要與朋友、家人和親人共度時光。今年我們在遠離他們的軌道上。所以，我們想送上衷心的聖誕祝福。」 國際太空站宇航員Nick Hague：「聖誕快樂。」 新唐人電視台記者任浩綜合報導