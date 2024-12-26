中国上调去年GDP增长数据，世行对中国今明两年经济增长作出微调

中国政府星期四（12月26日）上调了中国2023年国内生产总值GDP，调整后达到129.4万亿元人民币（约合17.7万亿美元），比原先初步核算数据增加了3.4万亿元。不过，中国政府并未因此而修改今年经济增长“大约5%”的目标。 中国国务院新闻办星期四在北京召开记者会公布了中国第五次全国经济普查结果。会上，中国国家统计局宣布上修2023年GDP初步核算数。中国政府今年一月公布的初步数据显示，中国去年GDP总额为126.06万亿元人民币，而成长率为5.2%。 美联社在报道中指出，中国政府的数据上修使得去年的经济规模扩大了约2.7%，但是官方并没有给出修订后新的经济成长率。美联社援引中国政府官员的话说，进一步的细节和数据将在稍晚再作公布。 中国是世界上第二大经济体，而全球最大的经济体美国，去年的经济规模为27.36万亿美元。 中国全国经济普查每五年进行一次，这次普查覆盖了新冠病毒大流疫的三年。在这一阶段，北京当局在全国范围采取的严厉的封控措施给全国的经济活动、民众生活和旅行造成了严重的打击。 这种打击对疫后经济复苏产生的影响之严重超出了几乎所有人的估计。疫情的打击与房地产市场的崩溃、萎靡不振的消费、商业信心的下滑以及地方政府长期拖欠的巨额债务等各种负面因素叠加到一起，让人们广泛期待的疫后“报复性”经济复苏消失的无影无踪。 中国经济进入2024年之后，持续在通缩压力下步履蹒跚，经济活动一直乏力。北京当局一再出台振兴经济措施，鼓励民众消费和商家投资，包括本周再次承诺将增加开支和扩大发行债券帮助地方政府减轻债务负担。 总部位于华盛顿的世界银行（World Bank）似乎认为，中国政府的一系列经济振兴措施或许对拉抬中国今明两年的经济成长有所助益，因此于星期四将对中国经济今年的成长率预期从今年六月所作的4.8%提升0.1个百分点，达到4.9%。世行还将对中国2025年的经济成长率预期上调0.4个百分点，达到4.5%。 世行表示，中国近期出口强势和中国政府最近采取的政策宽松措施，包括对房地产开发商提供流动性支持等措施是其上调中国经济成长率预期的主要原因。但是，房地产市场持续低迷还将会成为经济增长的拖累，而那些房屋净值下跌的房主也不大可能放手花钱。正因为如此，中国的通胀仍将在低位徘徊，今年约为0.4%，而2025年将升至1.1%。 美联社周四报道说，美国候任总统特朗普（Donald Trump）下个月重返白宫后可能很快会兑现他的竞选承诺，大幅度提高中国商品的进口关税，这对严重依赖对美贸易的中国将会带来新的风险。 世行还呼吁中国政府改善其社会保障体制，扭转贫富差别日益扩大的趋势，为庞大的“脆弱的中产”以及面临重新返贫的低收入群体提供更加坚实的经济基础。 中国国家统计局局长康义曾在今年一月举行的记者会上表示，中国在2023年“顶住外部压力、克服内部困难，国金经济回升向好，高质量发展扎实推进，主要预期目标圆满实现”。 “外部环境依然复杂严峻，国内有效需求不足、部分行业产能过剩、社会预期偏弱、风险隐患依然较多，”康义当时在展望2024年的经济成长时表示。