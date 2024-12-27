香港人开心指数创七年新低 社工指反修例运动后社会充斥无力感

今年香港的政治与经济环境经历了诸多变化。3月底，与中国国家安全相关的《基本法》第23条完成立法，但经济状况未见改善，零售和餐饮业纷纷出现“结业潮”。一项最新调查显示，香港人的开心指数创下七年来新低，超过一半的受访者表现出中度至重度的抑郁症状。有资深社工分析认为，23条立法可能引发国际投资者对香港逐渐沦为中国大陆普通城市、丧失国际连接优势的忧虑。此外，反修例运动后的社会普遍弥漫着无力感，使得香港人对经济和政治前景都缺乏信心。 和富社会企业旗下的平台“香港开心D”上星期三(12月18日)发表年度香港整体“开心指数”调查，结果显示以10分为满分，今年香港整体“开心指数”只有5.63分，较去年下跌0.25分，创2018年有纪录以来的七年新低。 开心指数创七年新低重度抑郁比例超过35% 这项调查以网上问卷形式进行，在今年7至8月期间收集了1,093份有效样本。结果显示，每10个香港人当中就有超过1人几乎每日都感到心情低落、沮丧或者绝望，超过一半受访者有中度至重度的抑郁症状，其中重度抑郁比例超过35%，创下历年新高纪录。就算没有情绪问题，香港人自我评分的精神状态也下跌，有三成受访者认为自己精神不健康。 今年，香港的政治与经济环境经历了诸多变化，尤其是3月底《基本法》第23条涉及国家安全的立法完成后，特首李家超表示，政府将全力推动经济发展。然而，经济状况依然未见起色，零售和餐饮行业甚至出现“结业潮”。据媒体统计，2024年至少有20个连锁品牌全线停业，其中包括拥有数十年历史的“舒适堡”健身中心和“大昌食品市场”等知名品牌，反映出经济困境对多个行业的冲击。 调查显示，香港人的开心指数受外在环境因素影响相当显著，今年影响最大的是“整体经济状况”，其次是”政府施政”，这两方面的满意度得分最低。 社工指国安法及23条或令国际投资者失信心 香港资深社工谢世杰接受美国之音访问表示，无论《港区国安法》或者23条的实施，可能令国际投资者忧虑香港逐渐变成中国大陆其中一个普通的城市，失去联通国际的优势，影响经济发展。 谢世杰说：“现在无论国安法或者23条，对于外国投资者也好或者一些外国的旅客来到香港，其实都有少少一点的担忧，以致在国际面向的一个经济发展，其实同以往来讲，(香港)原本是一个国际金融中心的定位，其实我们(香港政府)讲是这样讲，但是实际上现在是不断被取缔，过去香港所搞的什么”盛事之都”、什么'恐龙经济'或者'熊猫经济'，这些口号式的说法其实看不到香港的经济有什么前景，以前香港的角色的重点，就是成为中国大陆一个窗口、一个国际认可有法治制度的个地方，现在慢慢香港变成大陆的其中一个城市，这个就好像跟其他城市没分别的话，亦都窒碍了其他地方来香港作为一种跳板的角色，这样香港本身原有的优势，是自己慢慢剥夺了自己优势的状况。 ” 社会充斥疏离及无力感 调查亦显示，最影响个人开心指数的因素是心理资本、精神健康以及对外在环境满意度。而心理资本是指个人的心理资源，用于应对生活中的各种挑战。 2024年最影响心理资本的因素是价值观，在“尊重”、“关爱”、“责任”、“包容”以及“诚信”五项价值观当中，香港人在“尊重”得分最高，以5分为满分有3.97分；而得分最低的是“诚信”，只有2.92分。 谢世杰表示，调查结果某程度是反映香港实际的情况，尤其是年轻的受访者认为，“责任”、“诚信”等价值观，在社会上实践相当困难，反观香港政府一直认为年青人是因为不能够向上爬、无法置业等因素，去解释年青人对社会的失望，反映政府不理解年青人，导致社会疏离的现象以及无力的感觉。 谢世杰说：“其实对香港现在的发展那个掌握，或者那种自主性是愈来愈低，我们好像没办法影响到政府一些施政，来符合我们自己一些、即是市民所持守的核心价值，以致其实在整个参与、即是市民对政府的参与度，第一就是愈来愈低，以致到我们感觉到好像一种很无力的感觉，政府就好像一方面提出很多解说，去讲年青人或者香港市民那种开心与不开心的理由，但是实际上好像就是跟现实的情况有很大的落差。” 政府达致社会复和或引起极端后果 对于调查显示“政府施政”是影响香港人开心指数第二大的因素，谢世杰分析，主要是由于反修例运动后政府一直采取高压措施，没有着重修补社会撕裂达致社会复和，虽然表面上回复社会秩序，但实际上仍然充斥疏离及无力感，可能引起极端的后果。 谢世杰说：“想有一个稳定的生活，似乎这个政府亦都提供不到一个有效的、改善香港经济的可能，在政治层面能够有一个全面开放，或者让市民参与又影响到施政的一个情况，更加完全不能够指望的情况之下，那种压抑的情况、那种不满的心态其实是会不断累积的，结果可能会出现两个极端，一个就是可能完全去'躺平'，即是有钱就去赚，不理(会)那么多了，这个可能是政府想见的状况，但是似乎能够提供到这个机会又不大，结果会走向另一个极端，就是那种民愤是会愈积愈深，对政府的施政、那种管治的理念大家相差愈来愈远，这个潜在的计时炸弹究竟几时爆(炸)呢，是难以预计，但是可以感受到的就是这种压抑以及抑郁的情绪，是会愈来愈严重。” 年轻人宁愿赚钱旅行不愿留港消费 研究团体分析数据显示，自2018年首次调查以来至2024年的开心综合指数，年轻受访者的幸福感普遍较低。其中，25至34岁年龄组的开心指数持续处于偏低水平，今年更是创下新低，跌幅尤为显著。