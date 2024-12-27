拜登的核心中国政策遗产-全面重启“经济战争”

不到一个月后就将卸任的拜登(Joe Biden)政府12月23日公布了针对中国在半导体供应链中“不公平贸易行为”的301条款调查。调查结果可能引发对中国传统芯片以及含有这些芯片的产品征收更高的关税。届时，当选总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)将决定如何处置这项调查结果。 “特朗普的许多顾问似乎也都认同中国传统芯片生产带来的挑战，但政府和芯片行业的一些人猜测，特朗普可能会将关税视为在贸易谈判中使用的谈判筹码，这是他在第一个任期内经常采取的策略，”《纽约时报》报道称。 此举是拜登在其任期的最后几周里针对中国采取的一系列行动中的最新举措，包括—— 12月2日宣布限制向中国出售尖端半导体制造设备和高带宽电脑内存。美国信息技术与创新基金会全球创新政策副总裁斯蒂芬·埃泽尔(Stephen Ezell)对美国之音说，新的制裁可能会真正损害中国打造世界级国内芯片制造业的努力。 12月13日大幅提升对来自中国的太阳能硅晶圆、多晶硅和钨产品的进口关税。此举旨在保护美国本国的清洁能源工业不受中国产品的冲击。 此外，多家美国媒体稍早前报道称，美国商务部预计很快会宣布拜登任内的最后一轮出口限制，将针对特定地区设定先进人工智能芯片的销售上限，从而限制中国“绕道”获取这些芯片的能力。拜登政府的知情官员对媒体表示，这项名为《人工智能扩散出口管制框架》(Export Control Framework for AI Diffusion)的规定目前仍在讨论中。 “临别时甩下的一颗手榴弹”—— 奥尔布赖特石桥集团(Albright Stone Group)负责中国与技术政策的合伙人保罗·特廖洛(Paul Triolo)援引一名拜登政府官员的话如此形容拜登12月2日的举措。特廖洛在他发表于《连线中国》(The Wire