趙薇宣布已離婚多年 前夫曾爆財務糾紛

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社台北28日電）中國藝人趙薇今天在社群平台發文，表示多年前已與丈夫黃有龍離婚，「婚姻關係在法律上早已解除」。黃有龍日前爆出財務糾紛，被指拖欠一間公司達新台幣31億元。 趙薇今天下午在個人微博帳號發文：「我多年前已正式與黃先生離婚，我們的婚姻關係在法律上早已解除。任何關於他的事件、言論或新聞報導都與我無關。我懇請各方承認這些事實，避免將我捲入虛假的關聯或無根據的報導。」 黃有龍日前被爆出財務糾紛，被指拖欠一間公司港幣7.53億元（約新台幣31億元），該公司已於10月向最高法院提起訴訟，要求黃有龍償還這筆欠款。 在此之前，黃有龍、趙薇夫婦就曾經涉入多起財務和合約糾紛。2017年，他們擁有的「龍薇傳媒」因收購萬家文化產生風波，不但遭中國證券監督管理委員會警告，還被裁定5年證券市場禁入的處分。 趙薇1976年生於安徽，1998年演出電視劇「還珠格格」的小燕子一角走紅於兩岸三地。她與商人黃有龍2008年結婚並誕下一女，兩人靠投資致富，趙一度被稱為「女版巴菲特」，夫妻身價不斐。 2021年她被中國政府列為「劣跡藝人」，過去3年被官方封殺，舊作品遭下架，沉寂3年轉趨低調，直到今年12月初知名作家瓊瑤離世才發文悼念。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 香港01報導，48歲的黃有龍身分神秘，有傳老家在湖南一個村莊，10幾歲隨父離家，後加入新加坡籍。黃有龍生意廣泛，據傳經營酒店旅遊、餐飲、國際貿易、酒莊、礦業等，還曾在2011年為趙薇花費了歐元400萬（新台幣1.31億元），買下屬法國波爾多的Chateau Monlot酒莊，一時成為話題。 2014年底，黃有龍夫妻入股阿里影業， 成為第二大股東，引起巨大關注。（編輯：呂佳蓉/張淑伶）1131228