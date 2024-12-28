【奢華住一晚】香港瑰麗酒店開箱！維多利亞港絕景、米其林餐廳，打造頂級夢幻假期

「香港瑰麗酒店Rosewood Hong Kong」絕對是一個讓人一腳踏入就想駐足更久的地方，坐落在尖沙咀Victoria Dockside藝術設計區的中心，這座擁有413間客房的豪華酒店，不僅背靠維多利亞港的絕美景致，還蘊藏著屬於香港的創意靈魂。 by Rose Tai- 2024/12/27 更新 Photo / 香港瑰麗酒店、RT 「香港瑰麗酒店」絕對是一個讓人一腳踏入就想駐足更久的地方，坐落在尖沙咀Victoria Dockside藝術設計區的中心，這座擁有413間客房的豪華酒店，不僅背靠維多利亞港的絕美景致，還蘊藏著屬於香港的創意靈魂。還曾奪下首屆2023世界50最佳酒店名單(The World's 50 Best Hotels) 第二名寶座，更是全亞洲之冠。 作為這片繁華都市的新地標，瑰麗酒店就像一座散發著現代藝術氣息的莊園，為每位旅客提供難以忘懷的住宿體驗。走進酒店，你會感受到空間設計的匠心獨運，這裡由著名設計師季裕棠操刀，將綠意盎然的花園與寬敞明亮的室內完美結合，每一個細節都散發著溫暖與現代感。