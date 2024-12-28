【新唐人快報】白宮：朝鮮在俄烏戰爭傷亡嚴重 【新唐人北京時間2024年12月28日訊】白宮發言人柯比（John Kirby）週五（12月27日）指出，朝鮮部隊在俄烏戰爭前線正經歷嚴重傷亡，僅上星期，在俄羅斯庫爾斯克（Kursk）地區就有上千人喪生或受傷。 柯比告訴記者：「顯然，俄羅斯和朝鮮軍事領導人將這些部隊視為可犧牲品，命令他們對烏克蘭防禦發動毫無希望的攻擊。」 他形容朝鮮部隊攻勢是「大規模、徒步攻擊」。 朝鮮和俄羅斯駐紐約聯合國使節團，沒有立即回應置評請求。 柯比說，近日拜登總統可能批准，為烏克蘭提供新的軍援。 美國軍事官員12月17日曾表示，朝鮮部隊在庫爾斯克地區與烏軍作戰，傷亡人數達上百人。 據烏克蘭軍聞網站「Militarnyi」週四報導，烏克蘭特種作戰部隊（SOF）在俄羅斯庫爾斯克地區（Kursk region）執行任務時俘虜了一名朝鮮士兵，並通過「電報」（Telegram）公開了朝鮮士兵被俘時的照片。 這名朝鮮士兵看起來面容憔悴，似乎受了傷。但還不清楚這名士兵的詳細狀況。 韓國情報機構週五也證實，一名受傷的朝鮮士兵被烏克蘭軍隊俘虜。這是首次發生朝軍被俘事件。 韓聯社報導，韓國國家情報局週五表示，經過與盟國情報機關核實，26日被俘朝鮮士兵因傷勢過重於週五早些時候死亡。 朝鮮已派遣超過11,000名軍人到俄羅斯協助俄軍對烏克蘭軍隊作戰。 烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskyy）週一23號在社媒X平台上透露，在庫爾斯克戰場上傷亡的朝鮮士兵已超過3000人。這意味著超過四分之一的朝鮮士兵傷亡。 據報導，朝鮮士兵不熟悉現代化作戰，始終採用步兵作戰方式。 進入歲末和新年之際，美國大部分地區將面臨暴風雪天氣，週末旅行的人尤其要小心，來看報導。 《新唐人快報》製作組 （責任編輯：李紅）