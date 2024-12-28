【新唐人快報】週末旅行 美國大片地區將遇風暴 【新唐人北京時間2024年12月28日訊】天氣預報顯示，本週末多輪風暴將繼續襲擊美國西北和南部地區，東海岸面臨強風暴襲擊的風險。這是一年中最繁忙的旅行季節，惡劣天氣將迫使航班延誤和交通受阻。 根據美國汽車協會的數據，12月21日到新年期間，預計超過1.19億人旅行到離家至少50英里的地方，成為有記錄以來最繁忙的年末假日旅行季，將超過2019年假日創下的旅行人數紀錄。 丹佛氣象服務辦公室對強風暴發出警告：「強烈建議大家在風暴期間改變旅行計劃。預計旅行將變得非常困難，甚至不可能。」 國家氣象局（NWS）週五（12月27日）表示，「到週末結束時，華盛頓州和俄勒岡州喀斯喀特山脈、加州西北部沿海山脈到北部山脈的降雨量可能達到3～5英寸以上，而西北地區最高海拔地區的降雪量可能達到1～3英尺。」 隨著風暴向內陸推進，它們將為落基山脈帶來降雪和時速高達45英里/小時的大風。從加州到懷俄明州、愛達荷州和猶他州的西北部大部分地區都處於冬季風暴警告和其它警報之下，提醒人們限制出行。潮濕的天氣模式還可能導致河水泛濫和泥石流。 週五是本季最繁忙的旅行日之一。風暴預報中心警告說，墨西哥灣沿岸中部的部分地區將有幾場大的雷暴，局部地區可能十分嚴峻，包括路易斯安那州的部分地區、佛羅里達狹長地帶以及密西西比州中部和阿拉巴馬州。還可能會出現大冰雹、破壞性陣風和龍捲風。 週六，從路易斯安那州中北部到阿拉巴馬州中西部的惡劣天氣威脅將上升，可能導致航班不得不因繞開這些風暴而改道，並使通勤者不得不在道路上等待強大的風暴削弱。 氣象局氣象學家埃文‧本特利（Evan Bentley）說，「我們確實越來越擔心，週六會有很多風暴帶來惡劣天氣威脅。」 根據航班追蹤網站FlightAware.com的信息，週五截止發稿前，已有88個進出美國的航班被取消，延誤航班總數為2,705。週四（12月26日）有近800架次進出美國的航班被取消。 德州沃頓縣治安官辦公室表示，週四，該縣似乎遭遇了三場龍捲風，埃爾坎波市（El Campo）附近的多處建築受損。 在一系列雷暴開始橫掃德州部分地區後，達拉斯沃斯堡國際機場有100多個航班延誤，數十個航班取消。 好的，鎖定最新要聞，請訂閱新唐人快報，不要忘記給我們留言、點讚，我們一起 傳播真相。感謝您的收看，再會。 《新唐人快報》製作組 （責任編輯：李紅） 本文網址: