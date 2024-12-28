【快報完整版】遏制地區威脅 日本國防預算創紀錄 【新唐人北京時間2024年12月28日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人美國大選快報，我是天心。今天是美東時間12月27日，週五。訂閱新唐人，了解最新要聞。 今日焦點：越南反中國風電塔傾銷 課稅97%；遏制地區威脅 日本國防預算創紀錄；俄法院：TikTok違法被罰300萬；白宮：北韓在俄烏戰爭傷亡嚴重；週末旅行 美國大片地區將遇風暴。 越南政府確認中國風電塔為反傾銷行為，開始加徵97%反傾銷稅。來看詳情。 越南反中國風電塔傾銷 課稅97% 越南工商部週五（12月27日）表示，經過15個月調查後，當局將對中國產風電塔課徵97%反傾銷稅，實施期限為5年。 越南工商部在12月24日的聲明中說，這項關稅預計從簽署日起的15天後生效。 2023年9月，越南本地製造商表示，中國製的風電塔傾銷使他們蒙受經濟損失，在他們提出申訴後，越南當局立即展開調查。 越南工商部聲明說：「根據蒐集到的證據，從多家中國業者進口的風電塔已造成傾銷，導致越南國內的製造業蒙受可觀損失。」而越南國內的製造業者有能力生產高品質的風電塔。 工商部還強調，這項反傾銷稅適用於幾乎所有的中國業者。 近年來，歐美各國紛紛質疑中共政府過度補貼電動車、太陽能板等新能源產業，可能導致產能過剩，威脅全球市場平衡。 去年10月，歐盟對中國電動車展開反補貼調查，結論認定北京當局對電動車產業進行補貼，削弱了歐洲汽車廠商的利益。10月30日開始針對中國電動車加徵關稅，實施為期5年，也就是在原先10%的關稅上，追加7.8%到35.3%的新關稅。 中共對此表達不滿，開始實施報復性反傾銷調查，對歐盟豬肉和白蘭地進行反調查。 日本剛剛通過國防預算開支法案，大大提升國防防禦能力，到底有哪些改進呢？一起來了解。 遏制地區威脅