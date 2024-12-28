惠虎宇：李宜雪之真與中共體制之惡 2024年臨近年末，江西女孩李宜雪第二次被當地政府強制關入精神病院引發全網關注，而這一次她能否精神正常地走出中共精神病院已經成為懸案。很多人感慨，超過10億的流量和舉國之力救不了一個女孩。 其實這種悲劇性的結局在近年早已上演不止一次，2022年初和2023年初，舉國關懷和幾十億的流量同樣不能讓鐵鏈女獲得自由，也逼不出胡鑫宇的失蹤和死亡真相。當然，與身陷囹圄的鐵鏈女和陰陽兩隔的胡鑫宇相比，李宜雪還算是幸運，她擁有著蓬勃的生命、燦爛的年華、率真的個性和自由的生活，當她遭遇不公時，她尚有機會利用法律為自己申張權益，能利用網絡對邪惡體制進行輿論反擊。李宜雪在對抗暴政中展現出的勇氣與真性情，給當代中國社會留下了一幅濃墨重彩的寶貴畫卷。 其實，有關中共利用精神病院殘害正常中國民眾的罪行，在網絡時代早已經不算新聞了。中共迫害法輪功之初，法輪功學員遭受精神病院迫害的消息就一直不斷地被曝光出來。但是這些消息一直沒有引發民眾的巨大關注，而李宜雪在短視頻自媒體時代的奮勇一搏卻不經意間撕開這項罪惡產業鏈的冰山一角，使之曝光在超過十億次的目光之下，最終使其成為繼拐賣婦女產業鏈、活摘器官產業鏈之後，在中共統治下再一項被全社會廣泛關注的政府犯罪產業鏈。 無心插柳柳成蔭 李宜雪事件縱覽 李宜雪事件的起因並不複雜，2022年3月14日，李宜雪因一起民事糾紛多次前往南昌市公安局西湖分局丁公路派出所尋求幫助，因而結識了輔警賴某。2022年4月15日賴某以談案為由在她入住的酒店房間對她進行猥褻，這一連串事件導致李宜雪精神遭受巨大創傷出現失眠症狀。2022年4月21日深夜，李宜雪因失眠在一商場三樓的露台上吹風，被保安誤認要跳樓而報警，接警的正是丁公路派出所，在與警方溝通過程中，李宜雪說到了被賴某猥褻的事，當時在場的警員馬上關了執法記錄儀，並在後來大量刪去這些內容。2022年4月22日晚，也就是李宜雪舉報賴某的當晚，丁公路派出所就將李宜雪強制送入江西省精神病院。 入院後，醫生只是問了李宜雪兩個問題：「是否會經常心情不好？是不是經常為一些事情糾結？」李宜雪當時如實回答醫生說，有時候會心情不好，有時候會為一些事情糾結導致失眠。回答完醫生的這兩個問題，李宜雪便被關進了病房，當晚，她被束縛帶綁在床上直到天亮。 李宜雪在該精神病院關押56天，期間遭受了捆綁、強行灌藥和精神折磨。 2022年6月17日李宜雪出院後開始維權，她首先到南昌市一所三甲醫院的精神科和另外一所精神病專科醫院給自己做了鑒定，兩家醫院的鑒定結果顯示李宜雪「無抑鬱症狀」「無焦慮症狀」。 2022年7月20日，李宜雪以江西省精神病院的收治程序違反《精神衛生法》將其告上法庭，控訴其在整個收治、治療、護理過程中存在醫療過錯行為，並要求在法院對自己重新進行精神司法鑒定後，江西省精神病院需承諾今後對自己永不收治。2022年8月份開始，李宜雪在網絡上發布視頻講述自己的遭遇，引發輿論關注。 2022年12月6日，李宜雪的案子一審開庭，但沒有宣判。一審之後，李宜雪在微博、抖音等大陸社交平台帳號上持續發布視頻，曝光當局以各種手段對其殘酷迫害，包括出院後在她居所又繼續遭到當地黑社會人員的襲擊和不明人員的騷擾。2024年5月23日，在她的案件二審開庭前，很多網友都紛紛湧入李宜雪的快手帳號，給她加油打氣。 有網友不解，李宜雪告精神病醫院為什麼不把丁公路派出所一起告了？李宜雪表示，她想通過告贏精神病院證明自己是一個正常人，之後才好告派出所。一起告的話，別人會拿「精神病人」做文章。 2024年12月14日，李宜雪發布兩則短視頻，一條說西湖分局筷子巷派出所所長帶10餘人直闖其家，破壞門口攝像頭；另一條是向網友求救，說「救救我，他們太可怕了，十幾個男的對付我。」此後李宜雪未再更新動態。 李宜雪突然失聯，大陸線民全網尋人，面對輿論壓力，當局先後發布兩條通告。2024年12月17日，西湖區融媒體中心發布通告，稱李宜雪一直在家，其父親與工作人員與李宜雪通了電話。2024年12月22日，江西省南昌市公安局西湖分局和西湖區南浦街道辦事處聯合發布通報，稱李宜雪被北京專家診斷為強迫性障礙、人格障礙，已經在22日當天被「送診」。 12月23日，李宜雪爺爺向法院發布聲明說：「從小看著她（李宜雪）長大，日常生活中並未察覺到孫女與其他同齡人有很大異常之處，對於她這次莫名其妙被派出所送到精神病院感到震驚和氣憤，希望法院還孫女一個公道。……我的孫女絕對不是精神病。」 12月23日，正在路邊為李宜雪最新消息進行直播的方劍律師，直接被警方暴力綁架到派出所，當時直播間有數千人目睹了綁架過程，最後在輿論壓力下，方劍律師才被釋放。 大紀元爆料平台12月24日在X上貼出一位江西珠寶博主的視頻，該博主質疑官方的第二份通告對李宜雪精神病的認定。他認為李宜雪「思維敏捷、邏輯清楚、表達流利……整體智商比大多數人還要高。最重要的是她並沒有暴力傷害他人、損壞公共財物的行為，那麼有沒有權威的醫生和專業的律師能夠給大家科普一下，你是真的醫學需要（對李宜雪）強制治療？還是你們在濫用公權力，欲蓋彌彰？這個問題真的很重要，朗朗乾坤，她的這束光絕對不能被熄滅。」 李宜雪曾經在一段視頻中說：「我的事情到目前為止，全網播放量早就破了10億，如果說連我都贏不了，那全國所有被精神病受害者將沒有任何的希望，這就是我到現在為止，還沒有妥協的原因。如果你覺得周圍一片漆黑，那我便是那唯一的一束光。如果有人想滅了我的光，那斷的就是所有人的路。」 其實，率真的李宜雪可能並不清楚，10億的播放量不但未能救她，恰恰是她被二次強制關入精神病院的最直接原因。因為中共的維穩機制最關注的就是對它們而言所謂負面消息的網絡流量。