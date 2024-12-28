趙薇官宣離婚引爆熱搜 丈夫傳被追債逾7.5億 【新唐人北京時間2024年12月28日訊】大陸女影星趙薇與富商黃有龍結婚後，淡出熒屏轉道經商。夫妻倆曾因一樁高槓桿收購案被指「空手套白狼」，被處巨額罰款並禁入市場5年。近日網絡盛傳黃有龍被債主追討債款。趙薇日前突然對外宣告已離婚多年，相關消息立即登上微博熱搜榜。 北京時間12月28日13時56分，已沉寂多年的趙薇突然在自己的社交媒體賬戶上發文，宣布自己與黃有龍多年前已解除婚姻關係。她在帖文中稱，兩人的婚姻關係在法律上早已解除，任何關於黃先生的事件、言論或新聞報導都與自己無關，「我懇請各方承認這些事實，避免將我捲入虛假的關聯或無根據的報道」。 這篇帖文發出不久，「趙薇官宣離婚」的話題就登上微博熱搜榜第一位，熱搜狀態更顯示為「爆」。 趙薇在中國大陸被網絡封殺多年，今年年初才被解封。前不久，網絡社群中還傳出趙薇即將復出的消息。但隨後網絡上又爆出其丈夫黃有龍累計已欠債11.2億港元，近日正被債主追約7.53億港元的債務。關於「趙薇被強制執行14177元」的話題，近日也一度刷爆中國各大社交平台。 天眼查網站發布的法律訴訟信息顯示，西藏龍薇文化傳媒有限公司、趙薇、浙江祥源文旅股份有限公司，11月新增2則被執行人信息，合計被執行14177元（人民幣）。 今年4月11日，趙薇名下合寶文娛集團有限公司的部分股權被凍結，執行法院為北京市第四中級法院，被凍結股權金額為500萬元人民幣，凍結期限至2027年4月10日。 據公開的資訊，趙薇與富商黃有龍於2008年結婚，並育有一女。趙、黃聯姻後快速暴富，身價一度超過百億元。然而，2016年趙薇夫婦控制的龍薇傳媒以超過50倍的槓桿收購萬家文化失敗，讓他們夫妻二人遭遇了「滑鐵盧」，成為資本市場上的經典反面教材。 2018年4月，中共證監會對趙薇、黃有龍等人作出「頂格處罰」，對萬家文化、龍薇傳媒分別處以60萬元罰款，對黃有龍、趙薇等人分別處以30萬元罰款，並禁入證券市場5年。 資料顯示，黃有龍早年曾從事酒店管理工作，業務涉及房地產經營、金融投資管理、建材營銷、汽車貿易及旅遊等行業。近年來，黃有龍四處欠債，去年租住香港荃灣汀九油柑頭「皇璧」，卻被指欠租超過280萬港元。智擇創投有限公司也向高等法院上訴，指控黃有龍向其借貸7.53億港元逾期未還，現連本帶利追討逾11.2億港元。 近年來趙薇的商業版圖也不斷在收縮。天眼查顯示，趙薇目前名下共有15家關聯公司，其中9家為存續或開業狀態。趙薇在這些公司中分別是董事或股東。 趙薇現年48歲，出生於安徽省蕪湖市，曾是中國大陸知名的影視演員、歌手、導演、監製。代表影視作品有《還珠格格》《情深深雨濛濛》等。 （記者何雅婷綜合報導/責任編輯：雲濤） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/12/25/a103941035.html