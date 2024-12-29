美国各地恶劣的天气导致假期数千架航班延误 龙卷风酿至少2死

星期六(12月28日)，美国各地恶劣的天气扰乱了假期旅行，东南部发生致命龙卷风，西海岸则出现大雪和强风，导致全国数千架航班延误或取消。 据航班追踪网站FlightAware的数据，星期六美国有超过7000个航班延误，超过200个航班被取消。 据FlightAware统计，亚特兰大哈茨菲尔德-杰克逊国际机场约有三分之一的航班延误，而从达拉斯/沃斯堡国际机场和休斯顿乔治布什洲际机场起飞的航班，有近一半延误。 美国国家气象局和当地执法部门称，星期六至少有10场龙卷风袭击了美国东南部的德克萨斯州、路易斯安那州和密西西比州，造成至少2人死亡，6人受伤 美国国家气象局风暴预测中心的预报员亚伦·格里森(Aaron Gleason)表示：“这些数字可能还会再上升。” 据布拉佐里亚县警长办公室的消息，星期六在德克萨斯州布拉佐里亚县、距离休斯顿以南约45英里处，有1人死亡，4人受伤。 官员表示，许多房屋和学校遭到严重损坏或摧毁。社交媒体上的图片显示，房屋残骸四处散落，折断的树木和电线杆散落在街道和草坪上。 气象预报员说，美国西部一些地区本周末会遭到强风袭击，加州太浩盆地高海拔地区的阵风达到每小时150英里，低海拔地区的风速则达到每小时50英里，预计从旧金山至俄勒冈州波特兰市将有强降雨。 预报员说，预计新年前将有 4至6英寸的降雨量，太浩湖的降雪量可能达到3英尺。 气象局警告说：“强风可能会吹倒树木和电线，”并表示“可能会出现大面积停电。” 密西西比州紧急事务管理局首席通讯官马拉里·怀特(Malary White)表示，星期六密西西比州约有7万1000个用户断电；据电力公司跟踪网站PowerOutage.us称，星期日凌晨1点30分左右，该州有超过8万8000个用户断电。 紧急事务管理局星期六暂无官方的损失报告。怀特表示，现场应急人员的重点是确保安全并确认所有人员的状况。她说：“我们预计会从清晨开始进行更全面的损害评估。” (此文依据了路透社和美联社的报道。)