台陆委会主委：两岸现状已改变，威胁渗透“常态化”

台湾主管大陆事务的行政院大陆委员会主委邱垂正表示，中国大陆持续对台湾复合性施压，其中包括军事威胁、经济胁迫、社会渗透和认知作战等叠加，因此台湾为确保与捍卫国家主权、自由民主、稳定繁荣，靠的是台湾的实力与准备，而不是寄望于“对岸领导人的善意”。 邱垂正是在接受台湾中央社专访时作上述表示的。中央社星期六（12月28日）发表了对这次专访的报道。 邱垂正表示，北京当局在新冠疫情前后改变了台海现状。他指出，2018年连一架逾越台海中线的解放军军机都没有，但现在解放军机舰扰台已经成为一个“常态”，这对台湾是“直接的威胁”。 “现状被改变也出现在法律战，”邱垂正对中央社说。他指出，虽然北京在2005年就推出“反分裂国家法”，但该法象征意味明显，现在出台的所谓“惩独22条”却直接对个人立案调查、拘捕审判，对台湾的不友善态度改变明显。 邱垂正认为中国政府正在不断改变台海现状，其中包括今年二月金门发生私闯台湾禁限制水域的福建渔民在台湾海巡署船只驱离时翻覆丧生后，中方海警船开始例行性擅闯金门附近的禁限制水域。他认为，北京改变现状的目的就是为了推动“统一进程”。 台湾海巡署表示，四艘中国海警船星期五再次侵入金门附近的禁限制水域，但随即遭到台湾海巡人员广播驱离。台湾公共电视播出了海巡署巡逻艇人员星期五下午通过广播，对进入金门南边禁限制水域的中国海警船发出要求离开限制区的警告。 “对于北京的意图，不能没有忧患意识、没有警觉之心、没有心防…不能去求取对岸领导人善意，”中央社援引邱垂正的话说。 邱垂正指出，在北京当局的观念中，根本没有中华民国存在的空间，因此台湾绝不能接受包含一个中国原则的所谓“九二共识”。 台湾前总统蔡英文2016年主政后因为拒绝像她的国民党前任那样接受九二共识，北京切断了与台湾几乎所有的官方沟通渠道。赖清德总统今年5月20日宣誓就职后，虽然表达了与北京在不设前提的情况下进行对话的愿望，但是仍然拒绝接受九二共识。 邱垂正指出，北京目前正在对台湾进行复合式施压，试图渗透和分化台湾，达到统战的目的。他认为，北京在对台湾实施统战时，会对不同群体使出不同的手段和不同的应对方式，但是“你们都一样，最终我要上一盘统一的大菜”。 邱垂正认为，北京对台交流恐怕都有统战任务成分在，他将每年举办的海峡论坛称为“统战范例”，“几乎是在验收年度中共对台统战成果”。 他指出，台湾对两岸交流的态度是“真心搞交流”，期待相互理解、谅解并化解分歧。他强调，台湾会对北京提高警惕，但是绝不会滥以国家安全的名义限制人民自由，台湾社会也不会有针对中国大陆的所谓“麦卡锡主义”。 北京国台办等相关政府部门今年6月21日公布《关于依法惩治态度顽固分子分裂国家、煽动分裂国家犯罪的意见》简称“惩独22条”，其中包含判处死刑、缺席审判、终身追溯等内容。 邱垂正指出，“惩独22条”对两岸正常交流带来极大杀伤力，激起了两岸人民对立，增添了台湾人前往大陆的人身风险。 “几乎是，你不支持中共统一政策，就可能被绳之于法，”邱垂正说。 邱垂正指出，惩独措施不仅增添了前往大陆台湾人的人身风险，而且也让常住大陆的台湾人惶惶不安，台湾除了对大陆发布橙色旅行警戒以提醒民众外，也需要向北京当局直接反映和抗议。 “我们后来就不发（来台许可）证给（大陆）省市或各重要城市的台办主任，”邱垂正说。“惩独22条严重伤害台湾人民情感，必须对台办系统表达抗议。 邱垂正指出，上海市台办主任金梅本来申请前往台湾，出席台北市政府不久前举办的台北-上海双城论坛，但是遭到陆委会的拒绝。在这之前，浙江省杭州市台办主任也曾申请前往台湾出席两湖论坛，也遭到陆委会的拒绝。 邱垂正说，在北京发布惩独22条之后，“我们都没有让主管台湾事务的这些台办主任来台。” 邱垂正指出，两岸不能没有交流，因为这样会造成“很紧张”，但是如何防备北京对台湾内部渗透、分化，尤其是在认知作战部分，“政府会从强化交流管理、识读教育、揭露假讯息做起。”