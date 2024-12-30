迎接2025年第一道曙光！全台最佳跨年地點一次看

全台跨年活動分三主題，觀光署表示分別為結合自然風景、煙火秀及地方文化，歡迎民眾參與迎接2025年第一道曙光！（此為曙光情境示意） 圖：東部海岸國家風景區管理處／提供 隨著2024年進入倒數，全台各地紛紛推出精彩的跨年及迎曙光活動。觀光署表示，今年全台跨年活動可分成3大主題！無論是壯麗的自然風景、震撼的煙火秀，還是充滿地方文化的特色活動，都讓民眾能夠以最特別的方式迎接嶄新的2025年。新頭殼也整理出相關資訊，方便民眾參考，一同迎接嶄新2025年。 一、五大國家風景區迎曙光與跨年活動 1. 阿里山太平雲梯 ＊活動名稱：「賞太平2024一抹紅霞」與「阿里山日出印象音樂會」 ＊亮點：遠眺嘉義及台灣海峽的最後夕陽，隔日則欣賞玉山山脈日出，伴隨悠揚音樂迎接新年。 2. 參山管理處 ＊活動名稱：「泰雅原風歲末迎新觀光推廣活動」與「高海拔升旗典禮」 ＊亮點：於梨山與谷關欣賞原住民音樂表演，元旦早晨高海拔地區舉行升旗典禮。 3. 日月潭跨年晚會 ＊活動名稱：「2025日月潭跨年晚會」與「金龍山迎曙光」 ＊亮點：跨年夜施放360秒雙煙火，元旦則於金龍山欣賞壯麗曙光。 4. 大鵬灣 ＊活動名稱：「舞動東港 幸福飛揚跨年活動」