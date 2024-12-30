合作零碳排專題 雄女攜手日高校獲亞洲學校交流計劃白金獎

2024年亞洲學生交流計畫於12月26、27日在高雄市小港高級中學舉行，高雄女中與日本京都立命館高校合作零碳排專題，於2024亞洲學校交流計劃表現亮眼，榮獲最高榮譽白金獎，台日兩校聯手出擊創佳績。雄女學生2025年8月也將回訪立命館高校，攜手參加世界青年論壇（WYM），期待能再帶來好消息。 今年由高雄女中英文科晏毓良、鄭琨瀚老師指導廖昕悅、張詠昕、黃艾美、洪薪雅四位同學，從10月開始和日本師生進行線上討論，以快時尚為主題，至漢神巨蛋做街訪了解一般民眾的看法，並在IG設立帳號宣傳零碳排的相關知識及正確觀念。 此外，學生利用午休時間，在學校組織兩次改造舊衣為手機包的工作坊，讓大家可以把舊衣服再利用，她們也舉辦 3件衣服，7天穿的挑戰，並邀請 Youtuber Mana 來擔任評審，一連串精彩的活動都是為了要喚起大家對服飾過度購買的意識，進而促進責任消費。 而立命館的 Aki 和 Nuno 老師也在12月22日晚上帶領學生抵達高雄，在接待家庭熱烈的迎接下展開五天的合作交流，除了完成簡報及彩排發表內容以外，也透過雄女禮賓團隊的介紹深入探訪校園，並到學校附近的駁二參觀，享受高雄獨有的悠閒海港風情。晚上雄女鄭文儀校長也和雄中及五福的師長共同在麗尊酒店設宴招待日本師長，以期能延續兩校長久的夥伴關係及加強深厚的情誼。 高雄女中與日本京都立命館高校聯手出擊創佳績。 圖：高雄市教育局提供 日本京都立命館高校師生到駁二參觀。 圖：高雄市教育局提供