全台跨年晚會台北101煙火卡司直播一次看 Apink李俊昊Energy陪你迎2025 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社網站）迎接2025年，各地舉辦跨年晚會及盛大煙火秀，邀請國內外知名藝人登台。台北請來Apink、Energy、梁詠琪等人演出，SANDARA PARK、徐佳瑩將登上高雄舞台熱唱，李俊昊、孫盛希受邀到台南表演。台北101煙火秀以Team Taiwan Champion為主題，歡慶棒球12強賽台灣奪冠。中央社整理全台跨年晚會活動資訊及直播管道，一起感受熱鬧氣氛。 ※影片皆為官方直播，若無法正常播放，請點擊「在YouTube上觀看」開啟APP觀看。 台北最HIGH新年城2025跨年晚會 時間：12月31日19:00-2025年1月1日1:00 地點：市民廣場 主持人：Lulu（黃路梓茵）、朵拉、威廉、風田 卡司：Apink、李聖傑、楊乃文、Energy、梁詠琪、八三夭、J.Sheon、Dragon Beauties小龍女、RayRay、怕胖團、TRASH、Karencici、宇宙人、YELLOW黃宣、HRC BEAST CREW SHADOW、孫振與City4舞團 看點：台北101今年煙火主題為Team Taiwan