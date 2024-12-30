美前總統卡特卸任後訪北韓促凍結核開發 調停戰爭獲諾貝爾和平獎

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社台北30日電）美國第39位總統卡特（Jimmy Carter）辭世，享嵩壽100歲。卡特擔任總統期間與中華民國斷交讓國人印象最深，對美國人而言，他則是模範卸任總統，卸任後仍為外交奔走、重視人權。 卡特 卡特 全名：小詹姆斯「吉米」．厄爾．卡特（James Earl Carter Jr.） 1924年10月1日出生 早年服役，曾任喬治亞州州長，1976年代表民主黨當選第39位美國總統。 卡特主政下，美國1979年1月1日與中華民國斷交改與中華人民共和國建交。同年4月10日簽署「台灣關係法」，且追溯自1979年1月1日生效。 1980年，伊朗爆發美國大使館人質事件，卡特派遣部隊救援失敗，同年競選敗給共和黨對手雷根（Ronald Reagan）。 卸任後，參與調停戰爭及人質危機斡旋，反對小布希政府出兵伊拉克。2002年獲得諾貝爾和平獎。 看更多 關閉 2015年8月宣布罹癌後曾召開記者會，被問到回顧事業生涯有什麼遺憾時，他坦承會反省他對伊朗人質危機的回應方式。 卡特說，最大的遺憾就是總統任內，援救被扣留在伊朗的52名美國人質失敗。