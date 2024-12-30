叙利亚犹太社区可以再次参观世界上最古老的犹太教堂之一

在大马士革郊区，叙利亚剩下的少数犹太人可以再次前往世界上最古老的犹太教堂之一朝圣，地区各地的人曾经来这里祈祷。 叙利亚13 年的内战使这座犹太教堂部分被毁。墙壁和屋顶都已倒塌。一些文物已丢失。门口的一块阿拉伯文大理石标牌上写着，这座犹太教堂始建于公元前720年。 反叛分子12月初推翻总统巴沙尔·阿萨德(Bashar al-Assad)以来，人们已经能够安全地前往约巴尔(Jobar)郊区，这里遭到严重破坏，多年来在反对派战斗人员控制之下时一直遭到政府军的轰炸。 叙利亚曾是世界上最大的犹太社区之一。但其人口数量已大幅减少，尤其是在1948年以色列建国之后。 社区负责人介绍，目前叙利亚境内只有九名犹太人，几乎全部是年长者。社区认为，叙利亚几年后将不再有叙利亚犹太人。 星期四前往约巴尔(Jobar)犹太教堂(又名Eliyahu Hanavi犹太教堂)的一位游客是白发苍苍的叙利亚犹太社区负责人巴克霍尔·恰姆图布(Bakhour Chamntoub)。 这位74岁的老人15年来首次访问时告诉美联社说，“这座犹太教堂对我们意义重大。” 恰姆图布听说犹太教堂遭到了损坏，但没想到它的一部分已经变成了一堆瓦砾。 恰姆图布说，世界各地的犹太人一直打电话给他，说他们准备帮助重建。 战争期间，他的12个兄弟姐妹都离开了叙利亚，但他拒绝离开。他说他在叙利亚很开心，身边都是尊重他的人。 恰姆图布说，他是少数公开谈论自己信仰的犹太人之一，而且从未受到歧视。他说，其他犹太人出于安全原因不愿公开谈论信仰，因为叙利亚对宿敌以色列怀有敌意，担心被贴上间谍或通敌者的标签。 叙利亚的犹太社区可以追溯到近3000年前先知以利亚(Elijah)在大马士革的旅居。基督教军队1099年在第一次十字军东征中征服了耶路撒冷，屠杀了这里的穆斯林和犹太居民，据报约有五万犹太人逃往大马士革，占当地居民的近三分之一。另一波犹太人后来从欧洲抵达，逃离始于1492年的西班牙宗教裁判所。 20 世纪初，叙利亚犹太人约有10万人。在以色列建国前后的几年里，叙利亚犹太人面临越来越多的紧张和限制。许多人移民到以色列、美国和其它国家。 在阿萨德家族54年的统治下，叙利亚犹太人享有履行宗教义务的自由，但社区成员在20 世纪90年代初之前被禁止出国旅行，以阻止他们前往以色列。阿以和平谈判开始后，旅行限制被取消，更多的人离开了叙利亚。