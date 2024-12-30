美国前总统卡特逝世 生前成就美中建交、签署《台湾关系法》

美国前总统吉米·卡特(Jimmy Carter)星期天(12月29日)下午在佐治亚州普莱恩斯(Plains)家中去世，享年100岁。他的儿子奇普·卡特(Chip Carter)证实了这位前总统于下午3点45分左右去世的消息。卡特于1977年至1981年出任美国第39任总统，在其任内中美两国正式建立外交关系，被认为是其白宫岁月中最重要的历史贡献之一。 卡特四年总统期间正逢内外危机不断，在美苏两国迅速滑向核战争的边缘之际，世界第二大石油出口国伊朗1978年底又爆发了“伊斯兰革命”，引发第二次石油危机，美国油价随即成倍上涨，罕见的“大通胀”导致了二战后最严重的衰退。内忧外患之下，他在1980年的大选中以美国现代选举史上最大的压倒性劣势败给了里根。在很多年里，他一直被说成是历史上政绩最差的总统之一。然而，随着时间的推移，无论是作为总统还是在野一介平民，其历史性的贡献和伟大的人格都获得了越来越高的评价。 美中建交和《台湾关系法》 卡特的中国缘可以追溯到他的舅舅戈登和基督教传教士。戈登在美国海军服役期间曾在中国驻扎过一段时间，期间常常给卡特寄一些明信片，此外，卡特在周日去教会的时候也会听到了很多关于中国的故事。年幼的卡特在舅舅明信片上的中国风情和传教士的故事中形成了对中国最初的印象。 成年后卡特自己也曾作为美国潜艇部队的水手在上个世纪40年代末时在青岛驻扎了一段时间。 卡特虽在总统任期内完成了美中建交，但他从没能抽出时间作为总统访华。离开白宫后他当年访问了中国。此后，在2015年卡特因癌症病重之前他几乎每一年都要去中国。 几十年来，国际地缘政治历史上，最为人们所津津乐道的历史事件之一就是基辛格和尼克松当年的中国之行。虽然两国建交或许不过是时间问题，但卡特入主白宫时这远非大局已定，此时距基辛格秘密访华已长达近七年之久，在卡特入主白宫之前，两国几乎没有任何即将建交的迹象。 历史虽然不能假设，但是卡特之后的里根曾一直对卡特与中国建交提出强烈批评。里根跟中国签有《八一七联合公报》，但随后又提出了对台湾的“六项保证”。为了强调里根对中国的强硬立场，不久前，美国众议院议长麦卡锡选择在加州的里根总统图书馆会晤了台湾总统蔡英文。 “差的太远，”卡特中心中国项目主任刘亚伟说，“尤其是中国。中国人一谈到中美关系的话，就是口口声声、张口闭口都是基辛格1971年的秘密之旅啦，72年的尼克松的破冰之旅，但是，他们搞了上海公报，但是并没有建交啊。 ” 卡特上任后不久便做出决定，要在其任期内跨出这历史性的一步，完成与中国关系正常化。 为了确保不至惊动国会等方面的强烈反弹，导致功亏一篑，卡特在严格保密的情况下跟中国当时实际上的领导人邓小平取得联系，甚至连国务院都被蒙在鼓里。 “由于国务院不可避免地泄密，除了直接从白宫收发之外，我从未允许过其他通信，”卡特后来回忆说，“我和邓在12月中旬同时宣布，我们达成协议，1979年1月1日建交。” 台湾问题今天是美中两国关系中最棘手的问题，当年亦是如此。当时双方在以下两个关键问题上一直互不相让，卡特要中国承诺只用和平方式解决台湾问题，而中国则坚称这是内政，毫无妥协的余地。此外，卡特坚持在关系正常化后继续向台湾出售武器，中国坚决反对。这两个问题在最后的联合声明没有触及。 然而，联合声明中绕不过去的是美国是否承认台湾是中国的一部分。 中国官方后来透露出来的文件显示，直到建交前的一晚，中国外交部英文司的办公室里还在灯火通明，研究“承认”一词的中英文表述。 在中美建交公报中文中，有两处用到了“承认”这个词，一处是“美利坚合众国承认中华人民共和国政府是中国的唯一合法政府”，另一处是“美利坚合众国政府承认中国的立场，即只有一个中国，台湾是中国的一部分”。然而美方英文版里是两个不同的单词，recognize和acknowledges。时任外交部副部长章文晋在和时任外交部高级翻译施燕华等研究之后认定，“acknowledge”的第一个定义就是“承认”，跟“recognize”是一样的。 尼克松总统的美方翻译傅立民(Charles