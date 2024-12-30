韓國客機墜毀179死 一家九口出遊全部罹難 【新唐人北京時間2024年12月30日訊】韓國濟州航空空難已致179人死亡。事發後，遇難者家屬在機場等候消息，現場一片哀戚。據報導，在失事飛機上，有一家九口全部罹難。 12月29日，一架濟州航空客機在韓國務安國際機場降落時，撞上機場圍牆後爆炸起火。機上載有175名乘客和6名乘務人員。除兩名機組人員獲救外，機上179人全部遇難，這是在韓國國內發生的傷亡最嚴重的空難事故。 根據韓國國土交通部消息，這架客機的兩個黑匣子已被找到，其中包括飛行數據和語音記錄。這些設備可為航空安全調查人員提供空難發生時的關鍵信息。其中另一個黑匣子受到部分損壞。 12月29日，韓國政府宣布，從即日起到1月4日24時為止，進入為期7天的國家哀悼期。當地警方29日晚在新聞發布會表示，遇難者的DNA已經全部採集完畢。 綜合韓聯社、《中央日報》等韓媒報導，這架失事飛機上的多數乘客是海外出遊歸來的一家人。濟州航空客機失事後，遇難者家屬聚集在務安機場候機大廳，部分遇難者家屬當場痛哭：「我只希望他們活著。」 根據救援機構29日透露，包括一名80歲老人在內的一家九口，當天上午乘坐了失事的濟州航空7C2216航班。此外，還有一對70多歲的夫婦在事故中遇難。機上年齡最小的乘客是一位3歲男童。 居住在全羅南道靈光市的80歲A先生是181名乘客中年齡最長者。他和包括子女在內的4人住在靈光，其他5名親屬則住在其它地區。為了慶祝A先生的八十大壽，一起前往泰國曼谷旅行，返程途中不幸遇難。 此外，還有一家五口遇難的。64歲的崔順玉（Choi Soon-ok）向韓媒表示，自己的兒子、媳婦和孫子都在失事的飛機上，媳婦是濟州航空的員工，剛結束泰國家庭度假返回韓國。 據報，機上還有8名公務員罹難，當中5人已經退休，3人即將退休，8人在職場認識多年相約年底出國旅行，未想會遭遇不幸。事發後，有官員曾親自前往現場，以確認這些公務員的生死狀況。 （責任編輯：唐正） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/12/30/a103942939.html