看見毛里塔尼亞．二｜95後港女的「非人」生活：尊重、開放、調適

從廣東飄洋過海兩個月到達西非毛里塔尼亞（Mauritania）的流動手術車，靜靜停在首都努瓦克肖特（Nouakchott）謝赫扎耶德醫院的藍牆前。醫院顯得格外熱鬧，聽說有中國醫生提供免費的白內障手術，病人絡繹不絕地前往尋求答案——「為什麼我看不清了？」——來自黑龍江的李明生醫生，香港共享基金會的「95後」高級項目專員沙雅晴，還有曾到中國留學、說得流利中文的基金會海外項目專員李海諾，每天都在醫院和手術車中穿梭着、忙碌着，只為一個共同目標——「讓更多人重見光明」。 「看見毛里塔尼亞」系列報道之二 共享基金會曾與於努瓦克肖特的首都醫院和友誼醫院進行過合作，在2024年秋天，將流動手術車搬遷至謝赫扎耶德醫院。（歐嘉樂攝） 14個月清零首都積壓病例 毛里塔尼亞的清晨，太陽剛剛從這片撒哈拉沙漠的國土上升起，來自黑龍江省的三名醫生和兩名護士，已在酒店匆匆吃過早餐，馬不停蹄地趕往謝赫扎耶德醫院。為前一天完成手術的病人進行複查、為當天前來求診的病人進行篩查、解答各種疑慮、上車進行手術⋯⋯緊張快速的工作節奏是醫療隊的日常；吃不上午飯、上不了廁所，也已見慣不怪。 「我們經常下午五六點才吃飯，但大家都（覺得）不要緊。」連續做了一上午的手術後，醫療隊隊長李明生醫生在午飯時間抽空接受《香港01》記者訪問。他打趣道，去了毛塔之後反而長胖了，應該少吃一些。2023年10月，香港共享基金會委託黑龍江省衛生健康委員會，派出醫療隊伍前往毛里塔尼亞展開「消除白內障致盲項目」。從業近20年眼科主治醫師李明生響應號召，參加第6批和第7批的工作，並在流動手術車上完成320多例手術。 截至2024年12月，毛塔首都努瓦克肖特的白內障致盲積壓病例基本清零。共享基金會表示，免費為當地8,000名患者進行白內障篩查，並且完成1,880例復明手術。手術平均時長20多至30分鐘，為當地那些長年累月受白內障影響視力的病患帶來餘生的光明和希望。 手術費用高昂病人寧願失明 「我知道白內障，身邊很多人得這個病，眼睛看不清就是白內障。」一位在謝赫扎耶德醫院做完手術等待複查的病人如是說。由於紫外線照射格外強烈，當地每500人就有1人患上白內障。問及白內障的影響，幾位患者的回答如出一轍：「看不清東西，但並不太影響生活」，「太陽光很強的時候，看不見」、「最不方便的是沒辦法閱讀《古蘭經》了」。 或是受限於個人醫療知識、緊缺的醫療資源、高昂的手術金額，或是習慣了自己的生活本就難稱得上舒坦，或是有更多生活瑣事重要過日漸模糊的視線，許多病人並未重視逐漸惡化的白內障， 直到體檢時才被醫生告知：「你有白內障，但這裡有中國人可以給你免費做手術。」如果沒有基金會的無償治療，他們也許會將就着用這雙混濁的眼睛繼續生活。 「（毛里塔尼亞）全國才20多個眼科醫生，首都的眼科醫生不會超過10個，能做白內障手術的可能只有兩三個。」在受共享基金會委託之前，李明生曾以中國國家援非醫療隊成員的身份，在毛里塔尼亞首都醫院的眼科工作過兩年。據他了解，當地白內障手術收費不一，從免費到5000烏吉亞（毛里塔尼亞貨幣，折合約972港元）都有：「有的患者說，如果要5000烏吉亞的話，我寧願眼睛看不到了。」截至2023年，當地人均GDP為2149美元（折合約16684港元），一個白內障手術的費用等同人均GDP的6%，並非輕鬆的負擔。 「獨眼患者」令中國醫生憂心忡忡 「今年我45歲了，上有老下有小，我女兒還在讀高中，我父親去年11月得了腦梗。」作為中國援外醫療代表，來自哈爾濱的李明生談起家人時眼眶微微發紅。父親病重半臥床時，他頂着巨大壓力選擇離家三個月前往毛里塔尼亞：「每次出來，我父親都不滿意，但最後也妥協了，回家得好好哄哄他。」 早在1968年，黑龍江就向毛塔派遣首批援外醫療隊，李明生一共去過四次，時長兩年，醫援經驗豐富。「當地患者對中國醫生的信賴度比當地醫生高得多。」但他卻常有憂慮，特別是面對「獨眼患者」，有一半患者曾在當地接受了失敗的白內障手術而導致視力變差，「相當於那隻眼睛廢了」。李明生在基金會做的320例手術中，大約20例是這樣的患者，手術要求特別高，他的壓力也特別大，「絕對不能出一點問題，不然可能完全失明。」 中國援建的首都醫院中央眼科中心，是毛塔最大的眼科中心，「每年能完成800到1,200例手術，其中可能有2/3是白內障。」李明生提到，中國為眼科中心捐贈了許多醫療設備，包括顯微鏡、超乳機等，但那些設備的質量與中國國內所使用的有較大差距，硬件配置不足，白內障手術流程亦不規範，例如「不測量晶體度數，所有患者統一一個度數」，這就導致植入的人工晶體度數不能完全適配每位患者，令術後出現近視或遠視，「差距大的話能差幾百度。」談起當地的醫療條件，他眼中滿是擔憂。 「95後」港女每半年過「非人」生活 「毛塔的醫療系統比我預想中好。」談及醫療條件，共享基金會高級項目專員沙雅晴有不同看法，認為當地醫院數量較多，其中一部分由中國援建，整體而言質量較好。她原本也以為毛塔醫療資源不足、需要更多設備，但派駐當地後才發現，更大問題在於醫療教育、醫療人手以及臨床實踐，「即使有足夠的設備，也沒有足夠的人提供不同的專科服務。」 26歲的沙雅晴是來自香港的中印混血兒，大學取得生物化學學士學位後，又修讀了全球公共衛生碩士學位。畢業後曾在香港中文大學從事研究工作，又覺得難以學以致用，「我想走向世界，在不同國家工作，和不同的人們一起工作，但這在香港做不到。」秉持着這一初心，她放棄了安穩的辦公室工作，在2021年加入共享基金會，主要負責組織和協調在不同國家展開的「消除白內障致盲項目」，穿梭於老撾、柬埔寨、吉布提、塞內加爾、毛里塔尼亞，目前主要駐紮在後兩個西非國家，「我一年中可能有半年的時間都在國外。」 考察項目點環境、協調當地衛生部門和醫院、培訓當地志願者、安排醫療隊、清點和搬運物資、確保手術流程順利進行，這些就是沙雅晴的日常工作。在首都工作接近尾聲時，她隨共享基金會主席梁振英前往南部城市基法（Kiffa），考察其作為未來新項目點的可實行性。基法距離首都的車程長達8小時，她需要考慮基金會如何將所有藥品、設備、器材、生活物資搬到這個更偏遠、資源更匱乏的地區，「主要的困難是距離。」