越洋电话年终特别报道：小罗快跑

这是一个关于“润”的故事。确切地说，这是一个关于逃离的故事，逃离家庭，逃离故土，逃离黑暗。 小罗全名罗仁春，一个来自中国贵州毕节市织金县最底层农村的前留守儿童；一个“润”在途中的基督徒；一个流浪在东南亚一年多，一心向往着去到美国的盲人。 2024年6月，我通过朋友的介绍，认识了小罗。几次沟通后的11月中旬，我动身前往印度尼西亚的雅加达，见到了他。此时的他，正在一所大陆华人开办的神学院上学。 一、莽 2023年5月，怀揣着多年的“美国梦”，小罗手持在国内办好的泰国旅游签证，从昆明飞到曼谷，开始了他的东南亚流浪之旅。 他做过一些初步的功课，比如之所以选择到泰国，就是因为这里的物价相对便宜，而且签证申请相对容易。更重要的是，曼谷有联合国难民署的办公室。落地后没两天，他就去申请了政治避难，并在一个月后顺利拿到了泰国的难民卡。 但接下来能做些什么呢？ 泰国有数千名拿着难民卡，等待着去往新世界的中国人，什么时候能轮到他小罗呢。还有更直接和紧迫的问题，经济上并不宽裕的他，该如何在这个陌生的国度，这个陌生的世界里生存下去。没有什么具体计划的小罗，像只无头苍蝇，开始穿梭在在东南亚各个国家的教会，学校，养老院，酒店，和赌场之间，开始了没有目的地的流浪。 “我们从曼谷坐火车到泰柬边境，出海关的时候要办理柬埔寨的落地签。本来 只需要20美金的签证费，他们却收了我们的50美金。工作人员故意把我们带到一个特别服务的窗口。先是告知我们说把护照交过去，然后去交钱，20美金。等我们把钱交了后，再把我们带到另外一个窗口去拿护照和签证，拿的时候，说我们还得交30美金的服务费，就是这种套路”。 同样的事情发生在了去老挝的路上。“23年12月22日，我们从金边坐大巴到柬埔寨靠近老挝的那个城市，然后在老挝海关办理落地签。其实中国人只要20美金，但他说这个签证费是40美金，还有服务费，再加上小费，一共60美金。 我朋友跟他争论也没有用”。 除了这些冷漠和无奈的糟心事外，流浪中的小罗也遇到很多温暖和善意。因为他基督徒的身份，他得到了很多来自不同教会和教友们的无私帮助。其中一所马来西亚华人教会的牧师，还帮忙介绍了一份提供食宿的临时工作，这让他能在当地一家养老院里安身了几个月。不过，因为居留身份的问题，小罗无法获得工作许可，只能在东南亚各国间走走停停，过着饥一顿饱一顿的生活。 2024年的4月底，因为多次出入境马来西亚，马来西亚的移民局向小罗发出了最后通牒，必须限期离开马来西亚。绝境之时，前文中提到的那所在印尼雅加达，由一群大陆华人创办的神学院为小罗伸出了援手。他们无偿地接收了小罗，还为他提供了急需的居留签证，免费的食宿和系统的基督神学教育。 二、盲 当然，这并不是小罗的第一次在陌生和黑暗中流浪。20多年前，年仅7岁的他就已开始离开村庄，在镇上和县城过起了这样充满了风险和不确定性的流浪。 翻看他7岁之前的幼年命运，用凄惨来形容，是不为过的。 出生在贵州省毕节市织金县牛场镇的一个村寨里的小罗，出生两个月后父母便离异，此后母亲就远走他乡。2岁时父亲再婚后，长期外出打工不归，3岁时继母刺伤了他了右眼，左眼也因被揉入煤渣后未能及时治疗，导致双眼失明。五岁时得了中耳炎的左耳，也因为未能及时治疗而失去了听觉。双眼全盲，左耳失聪，人四个最主要接受信息的器官，左眼和右眼，左耳，都无法工作，只给小罗剩下了右耳。 生活的变故还在继续着。 5岁时，继母在生下三个女儿后也离家出走，6岁时照顾他的奶奶因病去世，爷爷无力继续照顾他，还有他那出生不久就瘫痪在床的大妹妹。7岁时的那个冬天，长期瘫痪在床的大妹妹冻死在了家中，这像是最后一根稻草，孤身一人的小罗，在黑暗里，开始了自己往外跑的人生。