【新唐人快報】加州女議員的未婚夫疑似中共間諜 【新唐人北京時間2024年12月31日訊】法庭記錄顯示，一名加州阿卡迪亞市女議員王愛琳（Eileen Wang）的未婚夫邁克‧孫（Mike Sun），也叫孫耀寧，因涉嫌代表中國（中共）政權兜售政治影響力而被指控。孫耀寧曾與一位被判刑的中共特工合作。 文件顯示，兩人多年來密切合作，在敏感問題上協調美國與北京的政策利益，而那位名叫陳軍（Chen Jun，音譯）的中共特工告訴中共官員，孫和加州女議員，是「為我們服務的基本團隊」的一部分。 法庭記錄顯示，孫耀寧曾是中共軍人。2022年，孫耀寧擔任王愛琳（Eileen Wang）的競選經理。 資料都揭示，兩人共同投資多個項目，包括一家美國媒體集團、商業實體和多個親北京組織。 2023年，曾擔任南加州一商會的會計師吳女士（Michelle Wu）起訴王愛琳、孫耀寧等其他人，其法庭文件證實王愛琳與孫耀寧已經訂婚。 王愛琳當時承認了訂婚一事，並駁斥了指控。 12月19日，聯邦調查局以涉嫌中共代理人逮捕了孫耀寧，起訴書中提到「一號人物」（Individual 1），所描述的情況與王愛琳的公開履歷相符。 據悉，王愛琳出生在四川成都，在洛杉磯上學。 在2022年的競選集會上，王愛琳強調她祖父是一名黃埔軍校畢業的中將，藉此來吸引台灣選民。但檢察官表示，中共特工通過影響她這樣的政治人物，在台灣等問題上與北京一致。 法庭文件顯示，孫耀寧曾與中共特工陳軍合作，為中共官員起草了一份關於王愛琳在2022年贏得選舉的報告。陳軍因賄賂美國國稅局打擊受迫害的法輪功（Falun Gong）信仰團體而被判處20個月監禁。 起訴書提到，陳軍特別關注王愛琳與一位美國國會議員的「友好關係」（當局從文件中刪除了這位議員的名字），稱王愛琳「與主流政客有很多接觸」。 記錄顯示，2023年，王愛琳和孫耀寧計劃一起前往中國六個城市旅行。據聯邦調查局特工說，孫耀寧告訴陳軍，他將與某位中共領導人會面。