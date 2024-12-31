濟州航空掀退票潮 旅行社現大規模取消 波音股價挫跌 【新唐人北京時間2024年12月31日訊】韓國濟州航空波音737-800型客機12月29日釀成179人死亡的空難後，今天（31日）公司正面臨退票潮；旅行社則出現大規模取消情況。波音公司（Boeing）在30日美股早盤時，股價挫跌近5%。 廉價航空形象受損 整個業界氣氛低迷 航空業觀察人士今天說，低成本航空業日益擔憂廉價航空形象受損，業內人士也擔心航空旅行需求下滑。 中央社報導，一名不願透露姓名的低成本航空公司幹部向韓聯社表示：「儘管這是單一航空公司發生的事件，但整個業界的氣氛還是很低迷。大家憂心旅行需求將下滑。我們正謹慎觀察局勢。」 另一名業內人士說，在濟州航空發生空難當天，他的公司召開緊急會議，討論潛在衝擊。他說：「這起事件似乎無可避免將影響到我們的營運。」 讓人更加不安的關鍵因素是，發生空難的濟州航空客機為波音（Boeing）B737-800，而這款機型受到韓國低成本航空公司廣泛使用。 濟州航空營運39架波音B737-800，德威航空（T’way Air）、真航空（Jin Air）與易斯達航空（Easter Jet）各有27架、19架與10架。 韓國濟州航空今天告訴法新社，在濟州航空發生韓國死傷最慘重的空難後，公司正面臨一波機位退訂潮。 濟州航空官員向法新社表示：「從前一天（29日）午夜到今天下午1點，退訂的機票數量來到約6.8萬張。」分別為國內航班機票約3.3萬張，國際航空機票則約3.4萬張。 濟州航空又說，新的訂位量仍保持不變。濟州航空管理支援辦公室負責人宋慶勳（Song Kyung-hoon，音譯）在記者會上說：「鑑於當前情況，退票率比平常略高一些。然而，新的訂位量仍保持穩定。」 旅行社現大規模取消 由於空難引發民眾對於航空交通的不安，韓國規模數一數二大的旅行社向法新社表示：「在我們開門營業的頭一個小時，就至少取消了400件。」