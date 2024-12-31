【快報完整版】加州市議員未婚夫 疑似中共間諜 【新唐人北京時間2024年12月31日訊】觀眾朋友們好，歡迎收看新唐人美國大選快報，我是天心。 今天是美東時間12月30日，週一 。訂閱新唐人，了解最新要聞。 今日焦點：央視直播韓國空難 滿屏灌「釋放李宜雪」；駐英中領館被潑漆抗議 記者採訪遭恐嚇；拜登宣布 援助烏克蘭59億元；加州市議員未婚夫 疑似中共間諜。 【中共央視直播韓國墜機 滿屏灌「釋放李宜雪」】 中國江西南昌女子李宜雪被當局第二次送進精神病院，引發海內外輿論關注，聲援聲音不斷。週日12月29號，中共央視13套節目直播韓國墜機事件，直播間被網民寫滿「釋放李宜雪」。 李宜雪曾因舉報輔警猥褻事件被送進精神病院，近期多次發布視頻揭露中共精神病院將正常人當成精神病迫害的恐怖內幕，引發輿論關注。在一片質疑聲中，中共南昌當局強行認定李宜雪有「人格障礙」，再次將她送入精神病院。中國網友怒火中燒，大呼「太恐怖了」。許多網民持續發聲，試圖營救李宜雪。 在失蹤前，李宜雪通過視頻表示，她的視頻播放量超過10億，如果她的官司贏不了，那麽全國被精神病院迫害的受害者將沒有任何希望。 大陸網民在社交媒體上紛紛表達關注，呼籲放人，「以後人人都有『被精神病』的風險」。民間還有不少「行動派」網民前往李宜雪的家鄉尋找真相，但消息遭到封殺。 中共央視13套節目週日直播韓國的空難事故，大陸網民趁機湧入直播間下方的評論區，滿屏留言都是要求當局「釋放李宜雪」。 前兩天27號，一位大陸博主在江西南昌八一廣場直播時，也有不少網民在直播間中不停刷評，要求當局釋放李宜雪。 在海外X平台上，有網友表示： 「央視這場直播上演了大型翻車現場！與其製造這些天降災難轉移視線，不如先解釋解釋李宜雪的下落，中共的遮羞布終究遮不住黑暗的真相！」