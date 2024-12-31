屏東關山夕照 毛孩旅行團搶看2024年最後日落

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社記者黃郁菁屏東縣31日電）屏東恆春半島「關山夕照」是日落熱門景點，今天傍晚時分，湧現一批毛孩旅行團，專程從台北前來搶看2024年日落。即使今天雲層厚僅有微光，毛孩爸媽們仍心滿意足。 位在恆春半島西南方的關山別名「高山巖」，由於地勢居高臨下，東可遠望龍鑾潭，西可俯瞰濱海紅柴坑，南可掃視白沙灣優美海岸，北可眺見大平頂台地。「關山夕照」不但坐擁南台八景美名，更曾是CNN評選的世界12大夕陽美景之一，每年歲末總有遊客來追最後一道夕陽。 依中央氣象局預報，今天關山日落時間為傍晚5時25分。即便雲層厚，僅有金黃微光灑落海面，近傍晚5時仍湧現一批追日落的遊客；特別的是有約20名遊客參加毛孩旅行團，帶著14隻心愛的毛孩，從台北坐遊覽車前來屏東一同倒數2024。 訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！ 帶著2隻雪貂的遊客康姓遊客告訴中央社記者，已經參加過5次，寵物友善旅行安排相當周到，不僅景點皆適合毛孩，毛孩在車上還有自己座位，到訪餐廳都寵物友善，且同行毛孩也都相當「有教養」。懷孕時曾帶著腹中寶寶參加第1次，寶寶出生後仍可安心繼續同遊，這次共「一家7口」一同出遊，包含自己與先生、孩子、父母，再加上2隻雪貂。 康姓遊客同遊的媽媽說，往年對最後一次夕陽沒有太大寄望，不過今年跟著旅行團、跟著不一樣的人「很有感覺」，4天旅程中每天都一起倒數，每天都覺得更接近新年、相當期待。這幾天還跟1隻內向「I犬」黑貴賓成了好友，從第1天不太搭理到會接招擊掌，漸漸建立起連結，跟著毛孩旅行很療癒，即便關山夕照不出大景，此行也心滿意足。（編輯：郭諭儒）1131231 屏東恆春半島「關山夕照」是看日落熱門景點，31日傍晚有一組「毛孩旅行團」前往目送2024最後日落，他們專程從台北南下。中央社記者黃郁菁攝 113年12月31日 約20名遊客31日參加毛孩旅行團到屏東共賞關山夕照，全團帶著14隻可愛毛孩從台北坐車南下一同倒數歡送2024。周姓遊客（右）受訪表示，參加毛孩旅行團很舒適，所到之處皆寵物友善，也較不會遭受異樣眼光。中央社記者黃郁菁攝 113年12月31日