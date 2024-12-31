台灣苗栗青少年橋牌隊 首奪亞太盃U18女子冠軍 【新唐人北京時間2025年01月01日訊】12月31日，台灣苗栗青少年橋牌隊展現實力，摘得「2025亞太城際中學生橋牌邀請賽」女子組冠軍，男子組第四名。這是台灣苗栗首度組隊參賽，就在國際賽場上一鳴驚人。 本屆賽事在上海虹珠花園會議酒店舉行，為期四天，有來自中國大陸、台灣、香港、泰國、韓國的10支男隊和6支女隊參加。比賽分為循環賽、準決賽（中國大陸稱「半決賽」）、決賽三個階段。 循環賽於28日至30日進行，不分性別，16支隊伍通過15輪比賽大循環排名，男、女各取前四名共8支隊伍晉級準決賽；31日的準決賽和決賽分性別進行，決出男子組和女子組冠軍。 台灣苗栗從明仁國中、公館國中、苗栗高中、三義高中、嘉義協同中學選拔了12位學生，組建了男、女兩支隊伍，由中華民國橋藝協會鍾仁謙祕書長帶隊，賴來汶任總教練。 苗栗橋牌男隊選手包括：彭哲星、陳定霆、呂濬博、陳子維、吳晉宇、鄭毓涵6人；苗栗橋牌女隊選手包括：劉品儀、楊蘊微、陳宥伊、鄭玉蝶、彭舒祺、傅子瑜6人。 循環賽階段，女隊在29日比賽結束時，位居第十四，形勢本不容樂觀，但一夜之後，30日全隊彷彿脫胎換骨，豪取五連勝，其中一場更是41:3橫掃位居前四的人大附中橋牌男隊，最終排名循環圈女隊第二晉級。 而男隊一直處於晉級與淘汰的邊緣，直到最後一輪才實現逆轉，以第四名的戰績驚險拿到準決賽的門票。 31日，前四名爭奪戰更趨激烈。女隊氣勢如虹，越戰越勇，準決賽以兩回合總比分71:31力克北京水木智娛橋牌女隊，決賽更是以63:19的懸殊比分大勝主場作戰的上海聖醒橋牌水星女隊，一舉奪魁。 而男隊先贏後輸，準決賽以兩回合40:48的總比分不敵循環圈冠軍杭州維述橋牌男隊，季軍賽則與人大附中橋牌男隊戰成58:58平，最終屈居第四。上海聖醒橋牌木星男隊獲得了最後的冠軍。 這次賽事，苗栗橋牌女隊發揮出色，能夠在循環賽完勝人大附中男隊，並在淘汰賽中大勝北京、上海兩大橋牌俱樂部女隊，站上「亞太盃」最高領獎台，彰顯了自身實力，也充分表明台灣青少年的橋藝水準已位居世界前列。 （記者葉誠允報導/責任編輯：林清） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/12/31/a103943599.html