林青：中共代理人接連東窗事發 隱藏者應金盆洗手 又一名參與在美國企圖干擾法輪功的華人被捕，現年64歲的加州居民孫耀寧被控中共政府代理人。這是第四名企圖替中共在海外騷擾法輪功的中共代理人（或涉嫌中共代理人），遭到起訴。他公然向中共申請8萬元作為工作經費，這個證據被美國司法部獲得。這些企圖在海外騷擾法輪功的陰謀一個個敗露，以失敗告終。這也給那些「拿了中共的錢手軟」仍在蠢蠢欲動的人敲響了警鐘。 這四名騷擾法輪功的中共代理人或涉嫌的中共代理人中，長樂公會總顧問盧建旺、天津市前官員陳軍、Verizon前員工李平均已入籍美國，孫耀寧是中國公民。這些曾一度在華人社區的觥籌交錯的酒席、紅紅火火的活動上，春風得意的「僑領」，一時間成為階下囚。陳軍已與美國聯邦簽訂認罪協議，低頭認罪，被判20個月；李平認罪，被判4年罰款25萬美元。 最近案發的孫耀寧曾是中共軍人，他與2022年當選市議員的南加州阿卡迪亞市市議員的王某是密友。他在車管所登記的最後地址為王某的住宅。從案情來看，孫耀寧是陳軍的下線，陳軍經常指示孫耀寧做事，例如撰寫如何滲透市議員選舉的報告、該市與「法輪功影響作鬥爭」的報告、與「台獨勢力鬥爭」的報告，並提出「反制計劃」。「反制」需要資金，孫耀寧提出了6-8萬美元的預算，後來陳軍改為8萬美元——讓美國獲得實錘證據。根據起訴書，這些報告隨後被轉交至中共統戰部，並最終送到北京「大老闆的辦公室」。陳軍對孫耀寧說：「我們的團隊是局裡最好的團隊。」這個「局裡」是指哪裡？不難看出指的是中共國安系統的某局。 中共的特工、間諜是分「戰線」的，例如有國安線、紀檢線、610線，國安裡面又分偷技術的、滲透民運的等等。之前被捕的中共代理人徐延軍、紀超群是屬於國安系統中的偷外國技術這條線的；法拉盛安僑酒店老闆安全忠是屬於中共紀檢這條線的；被中共收買的老民運唐元雋是屬於國安系統民運這條線的；盧建旺、陳軍是屬於政法委610這條線的——這條線最神祕、最黑暗，旁人一般不敢過問。在中國大陸，610辦這條線也是最見不得人的，掌握的用於迫害的機器、資源也最多。在海外，能夠被選入610迫害法輪功這條線的人，都是被中共視為「久經考驗」的，被中共認為最可靠的人。 聯邦調查局的探員表示，在陳軍被捕後，他無法相信610沒有更好地「保護他」，並提到610辦公室「擁有大量的資源」。言下之意是不是可以這樣解讀：610辦公室已經滲透到美國來？並且有能力去保護他不會東窗事發？ 陳軍以為他有美籍華人的身分作為保護，就可以腳踩兩隻船，在中美之間「遊刃有餘」——我已入籍美國，是你美國的人，你奈我如何？但陳軍效忠的是誰呢？今年71歲的他曾是中共軍人，曾在中共航空兵46師服役六年，駐守在國防科委第二十訓練基地——即甘肅酒泉導彈實驗基地。1992年移居美國。陳軍一直替中共組織各種活動，例如奧運會火炬接力、「紀念中國工農紅軍長征勝利80周年」紅歌會等。他自我炫耀「習大大十年內召見我三次」，出席了2019年中共建政70周年招待會，2021年中共建黨100周年慶典。可見其「中共代理人」的身分，在中共統戰系統內級別很高。 陳軍曾經在2019年對抗議「十一」中共國慶的華人說：「你們是什麼身分？我已經錄下了你們的照片，你們如果是綠卡，就回不到中國去了；回去中國就把你們抓起來。如果你是美國公民，你永遠拿不到旅遊簽證。」這個視頻，當時點擊率很高，網上對陳軍一片抨擊之聲。 作為一個中共絕對信得過的代理人，陳軍接受了中共的一項絕密任務——企圖從稅務上破壞法輪功學員創辦的一個非營利公司實體，他以為自己做得滴水不漏，但沒想到踢到了鐵板——他準備行賄美國國稅局官員，而這名官員卻是FBI的臥底。 雖然有這麼多教訓，但有些人仍懷有僥倖心理，替中共賣命。紐約、加州等華人聚集的地區，仍有一些人接受中共任務和錢財，鑽美國自由的空子，企圖在美國干擾法輪功，總是想給法輪功製造麻煩，以配合中共做傷天害理的事。例如全球華人X教聯盟的頭目李華紅、朱立創，不僅自己跳上陣，還收買一些為了生存而不顧人格的人來誹謗法輪功。 根據內部人員透露：李華紅長年接受政法委610的資金，接受中共任務，她在法拉盛接待天津610的官員，把其稱為「我弟弟」。另外，在2008年法拉盛事件時，李華紅參與攻擊法輪功學員。該事件由紐約中領館總領事彭克玉在背後主導，彭克玉還親自到了法拉盛偷偷「視察」現場。在法拉盛事件後，李華紅開始在法拉盛Main街擺設誹謗法輪功的攤位；2013年，她接受了中共政法委頒發的「敢鬥獎章」。 朱立創在法拉盛40路的「亞美國際旅遊」長期接待大陸旅行團、公務考察團，不少中共官員通過朱立創代辦的手續來美國「旅遊」「考察」，也是由他在美國接待，他利用與中共的關係賺了不少錢。在中領館門口掛紅旗、掛抹黑法輪功的橫幅的人，收工後把東西放到他的辦公室，他們之間與朱立創是什麼關係可想而知。 俗話說：有錢使得鬼推磨。有的人窮得只剩下錢，中共的蠅頭小利便使這些人鋌而走險，他們不知道這樣做對他們的生命來說，是十分危險的。與佛法對立，那是斷送自己前程的事。 法輪功是佛法修煉，是高德大法。法輪大法的信仰在人類社會屬於宗教團體。法輪大法要求學員走正路。一些被中共操控的人，收受了中共好處的人，企圖挑釁佛法，這一切都是徒勞的，最終將搭上的是自己的一切。 那些替中共辦事的人所做的，應了一句話：人算不如天算，法網恢恢，疏而不漏，他們搬起石頭砸了自己的腳。為了利益，與魔鬼共舞，如果不醒悟，等待的是不僅是美國當局的調查、處理，而且還可能有更悲慘的結局。唯有痛定思痛，徹底悔過，棄暗投明，坦白罪行，才是出路。 本文只代表作者的觀點和陳述。 （轉自大紀元/責任編輯：劉明湘） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2024/12/31/a103943591.html