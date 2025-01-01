台湾总统称希望与中国对等交流 但认为北京缺乏善意

台湾总统赖清德星期三(1月1日)表示，台湾希望和中国“在对等尊严下健康有序交流”。赖清德指出，中国唯独对人民到台湾旅游采取种种限制，建议若中方真有诚意，先由两岸的白手套机构“小两会”接触协商。 赖清德去年5月上任，多次提议与中国对话，但都遭到拒绝。中国将民主自治的台湾视为其领土，称台湾人民选出的赖清德是“危险的分裂分子”。赖清德说，只有台湾人民能决定自己的前途。 赖清德元旦发表上任后首次新年谈话，并召开新闻发布会。媒体提问关切，上海副市长华源日前宣布将推动上海团客赴台旅游，台湾是否有相关配套措施？ 目前，中国对于其国民赴台观光，仅开放福建省居民至台湾离岛金门与马祖旅游。 赖清德回答时提出统计数据指出，2024年1月到11月，台湾民众到中国旅游、商务人数高达205.2万人次，同时期中国民众到台湾只有28.5万人次，数字相差悬殊。 赖清德进一步说，台湾开放中国学生来台就读并取得学位，但中国方面并未开放，因此人数是零；台湾也开放中国人民来台湾自由行，但中国同样没有开放。 “真正阻挠两岸交流的是中国，不是台湾，”赖清德表示。 赖清德重申强调，台湾希望和中国在对等尊严下健康有序交流。他并提议，中国若有诚意，建议先由台湾的海峡两岸观光旅游协会(台旅会)、中国的海峡两岸旅游交流协会(海旅会)进行谈判。 赖清德补充说，为何中国让他们的民众在没有任何限制下，可以到美国、日本等各国旅游，唯独对台湾采取种种措施。“这真的是对台湾表达善意吗？难道不能一视同仁吗？” 中国国台办发言人陈斌华上星期才再次批评台湾执政党民进党是两岸旅游障碍，并称“民进党当局”应该为两岸恢复旅游“创造条件”。 台湾和中国一再就旅游和旅行限制问题互相指责。去年6月，台湾政府提升赴中国旅游警示，呼吁其公民非必要勿前往中国，因为此前北京威胁将处决被认定为“顽固台独分子”的人。 中国国家主席习近平在星期二晚间的新年讲话中表示：“两岸同胞一家亲，谁也无法割断我们的血脉亲情，谁也不能阻挡祖国统一的历史大势！” 中国军队每天派遣军机、军舰在台湾周围海空域活动。去年，中国在台湾附近举行了两轮大规模的演习以对台湾政府施压。 面对2025年的全球新局，台湾该如何应对？赖清德则回应表示，他一向主张，极权主义愈集结，民主国家应该要愈团结。他举例提到，去年多国选举时受到信息战干扰，还有黑客袭击、红色供应链等问题，同时提及中俄军事力量在印太区域一同活动。 赖清德说，台湾和民主国家应该更团结，特别应就国防、信息战等方面强化合作，以守护民主，也要共同打造更强韧的“民主供应链”，因应“红色供应链”的低价倾销。 “如果做得不好，会影响世界各国的经济和产业，连带影响民主国家人民的生活，”赖清德说道。 “我非常希望在新的一年，民主国家能够更团结，达到和平、民主与繁荣的目标。” (本文参考了路透社的报道。)