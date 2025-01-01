中国金融和房产开发从业者人数锐减，昔日黄金产业人才艰困求“上岸”

中国一项经济普查数据显示，过去五年，中国金融业和房地产开发行业的从业人数大幅减少。这两个曾被誉为“黄金产业”的行业，如今裁员频繁，许多从业者被迫转型至自媒体、国企或其他领域谋求生计。尽管中国官方表示第二、三产业从业人数增长符合经济发展规律，但专家指出，这反映了失业率上升及行业萎缩所带来的深层危机。 37岁家住新疆的田小姐以“金融业中年失业”为标签，开启了自媒体职涯，这是她11月被裁员后的“重生之路”，此前，她在证券商从业14年。 社交媒体小红书上，不少失业金融从业者分享类似经历。 10月刚被上海投行裁员的博主“Cheer up”经历两个月券商、新创产业求职未果，最终选择返回河南老家。他发文“行业动荡、入不敷出，再人性化的企业也要裁员……要竭尽全力地与人沟通链接资源的岗位去做。” 而自称“30岁北大金融硕男”北京博主“喜人不妙夜”也发文失业逾100天，经历超过30场面试，最终回归国企，对转行后腰斩的薪资和更远的通勤距离“妥协”，他发文感叹“而立之年，从零开始”。 他们只是数百万金融业失业者的缩影。根据中国国家统计局12月26日发布的全国经济普查数据，第三产业从业人员总数达2.64亿人，自2018年以来增长了25.6%。然而，金融业成为唯一从业人数减少的行业，从业人数为1235万人，比2018年减少了32%，锐减逾580万人。 金融业裁员潮：从巅峰到转型求生 许多下岗的金融业从业者在小红书上以“金融人失业”“裁员转职”等标签分享转职困境，社交媒体上弥漫着浓厚的焦虑氛围。 相比之下，被券商裁员的田小姐对转职做好充分准备，失业后一周投入自媒体平台，以“重启人生”分享新生活。 田小姐对美国之音说：“从券商的行业一个巅峰时期、躺赢的时代到现在，竞争越来越激烈，你现在很努力很努力，可能都不及以前的那种收入了，能慢慢地去接受这一个事实，因为行业在走下坡路。” 田小姐早在2017年就察觉到佣金收入逐渐下滑，由于缺乏有效工具帮助客户实现正收益，客户拓展变得困难，存量客户的收益率也持续低迷。意识到行业的变化，她开始多方发展，在主业之外利用自己的特长开拓副业。周末兼职教授舞蹈课程成为她的一个收入来源。即便在公司以“合同到期”为由裁员后，她仍能依靠副业维持收入，同时通过经营自媒体，开辟了裁员后的新赛道。 田小姐指出，相较一二线城市几年前就开始的降薪裁员浪潮，人口仅十几万的县城今年才感受到波及。尤其是中小型券商业务模式单一，交易佣金利润持续下滑，许多像她一样的一线从业者正面临裁员危机。而头部券商由于客户群体规模较大，主要采取的是降薪策略，尚未波及裁员。 她分析，主要两大群体面临裁员压力，一是缺乏资源背景的行业新人，业绩考核不达标；二是年龄和年资较高者，合同到期就依照公司战略缩编。 金融行业转职并不容易，田小姐以行业观察举例，高学历的投行研究员有机会转往企业任职分析师；银行理财经理优先选择转行券商；若是年轻、年资浅的金融从业者更多转向证监局等政府单位“考公”。但像田小姐担任营业部的一线投资顾问，要转职“上岸”就充满挑战，多数转往销售或保险行业。 田小姐直言中国金融业正经历洗牌阶段，券商行情直至今日仍处震荡形势，行业首要任务是转型，或提供更好的公私募产品，才能形成正循环。但头部券商未来将并购重组中小型券商，可预期人事持续缩编，再加上很多大学生前几年看中行业前景优先选择金融专业，年轻新血不断涌进业界，就业竞争会更激烈。 房地产开发转行困难 除了金融行业外，经济普查数据显示，房地产业整体从业人数增长了14%，其中物业管理和房地产中介服务职位分别增长了34%和18%，成为行业增长的亮点。然而，房地产开发经营领域从业人数为271万人，五年内减少了27%，而建筑业从业人数也下降了11.9%，呈现出明显的下滑趋势。 彭博12月26日的一篇报道分析了中国产业结构与第三产业增加就业的趋势背道而驰，反映金融企业受金融监管调查，政府反腐、减薪政策造成冲击; 而房地产市场遭遇中国现代史上最严重的低迷时期，迫使开发商陷入违约困境。