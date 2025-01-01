紐時最新攻擊文章如何扭曲神韻的成功 【新唐人北京時間2025年01月01日訊】當大多數表演藝術團體在財務壓力下苦苦掙扎，從而依賴政府或企業資助運營時，神韻藝術團卻打破常規，採用自給自足的商業模式，從最開始的一個藝術團，發展到如今在全球巡迴演出的八個藝術團。 神韻藝術團由法輪功修煉者創立，旨在復興中國傳統文化。通過藝術表演，神韻也提醒外界關注法輪功在共產中國遭受的迫害。 然而，神韻在藝術表演和財務上的成功，卻引來《紐約時報》多次攻擊。在不到五個月時間裡，該報至少發表九篇針對神韻的攻擊性文章，其中包括本週刊登的若干報導。 在最新的攻擊性文章中，《紐約時報》從負面角度報導神韻的現金儲備，並企圖通過強調部分法輪功修煉者自願出人出力，協助推廣神韻演出，來淡化神韻本身的成功。 在文章開頭，《紐約時報》甚至暗示神韻「可能」通過非法手段獲取一些資金，但隨後未能提供任何實質性證據來支持這一指控。 據《大紀元時報》了解，《紐約時報》記者在文章中發表了不實聲明，並向讀者隱瞞他們在文章發表前已被告知這些內容不準確的事實。 神韻在一份聲明中回應說：「我們的確取得了非凡的成功。 「我們在沒有外部幫助的情況下，建立了美國歷史上增長最快的表演藝術團體。這同樣是事實。 「《紐約時報》完全歪曲了我們成功的原因，以及我們在許多方面是如何實現這一目標的事實。」 神韻已成為一個重要文化現象，每年推出一套全新的中國古典舞節目，且以「共產主義之前的中國」為主題。每個藝術團都有一支交響樂團現場伴奏，每年為全球約一百萬名觀眾演出。 法輪功反迫害 法輪功，也稱為法輪大法，是一種以「真、善、忍」為根本指導的促進自身修養的精神修煉，包括五套緩慢優美的功法動作。在1990年代的中國廣受歡迎，當時北京官方估計有7000萬至1億人在修煉。1999年，中共時任黨魁江澤民指責法輪功與中共共產主義意識形態「爭奪群眾」，發起一場鎮壓運動。 1999年7月20日以來，中共政權開始大規模逮捕並將數百萬法輪功修煉者送入監獄或勞教所，許多修煉者因遭到酷刑致死或被活摘器官。這些器官被中共用於發展移植產業牟利。 包括中國大陸在內的全球法輪功修煉者也開始投身於反迫害行動，讓國際社會和中國大陸各界對這場迫害進行關注，其中海外許多人是為自己在中國國內被關押或遭受迫害的家人發聲，且參加反迫害活動完全是自願的。 關注法輪功受迫害的非營利性組織法輪大法信息中心（FDIC）表示：「法輪功修煉者以創造性和非暴力的方式，不僅幫助他們在中國的家人和同修發聲，還希望幫助中國人民以及世界各地的人們認清中共有害且虛假的宣傳，停止這場迫害。」 「這種努力源於一個深植人心的信念，即善有善報，惡有惡報，許多信仰也都相信這一點；尤其是暴力迫害和殺戮無辜者的惡行，即使不是在今生，也會在死後受到懲罰。」法輪大法信息中心在一份新聞稿中寫道。 儘管中國發生的這場迫害規模巨大，民間力量也在奮力揭露迫害真相，但美國新聞媒體對這場迫害的關注卻相對遲緩。當然也有少數幾個例外，如《華爾街日報》記者張彥（Ian Johnson）撰寫的法輪功系列文章，這些文章為他贏得2001年普利策新聞獎。 根據法輪大法信息中心今年早些時候發布的一份分析報告，《紐約時報》未報導這一重大的國際人權事件，而是採取反面立場。在早期，該報重複中共的反法輪功宣傳。此後，即便有越來越多的迫害證據浮現出來，該報也幾乎完全忽視這一嚴重違反人權的事件。