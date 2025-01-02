打擊非法移民鞏固邊境 英國將加重懲罰人蛇集團

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。 （中央社倫敦2日綜合外電報導）英國政府今天表示，為加強打擊非法移民、鞏固邊境安全，將頒布新令嚴防人口販運。這道新令將升高執法者權限，對人蛇集團施以旅行、社群媒體、和電話方面的禁令。 路透社報導，英國政府發布聲明指出，人口販運嫌疑人會面臨旅行禁令、社群媒體消音（social media blackout）、及電話限用等約束，藉此協助當局「瓦解人口販運集團的組織犯罪網絡」。 內政大臣古柏（Yvette Cooper）說：「我們將給予執法人員更大的權限來追捕並遏止更多這類邪惡幫派網絡。」他並將邊境安全形容為英國政府近期擬定的「變革計畫」的基石之一。 去年7月甫就任的英國首相施凱爾（Keir Starmer）將解決非法移民問題列為施政重點，而他所動用的手段就是掃蕩人蛇黑幫，力阻他們利用英吉利海峽（English Channel）這條全球最繁忙航道之一將非法移民從法國運來英國。 根據英國政府數據，2024年有超過3萬6800人透過這條危險的管道抵達英國，年增25%。有數十人因為冒險跨海而喪生，慈善機構「難民委員會」（Refugee Council）形容2024是有紀錄以來跨海偷渡最致命的一年。 英國政府的聲明指出，計劃推出的臨時「重罪防治令」（serious crime prevention orders, SCPO）將准許立即採取行動來打斷、遏止重大犯罪行為，包括組織性的移民犯罪行為。 新賦予的這項權限，是以應用於其他犯罪的現行法規為藍本設計而成，諸如刀具犯罪、奴役和販毒等。 若要依照現行法令取得「重罪防治令」，可能困難重重又耗費時間。這道臨時性法令將加快相關流程。（實習編譯：陳奕文/核稿：蔡佳敏）1140102