特斯拉电动皮卡在拉斯维加斯特朗普酒店外起火导致1死7伤

有关当局说，一辆似乎携带烟花的特斯拉电动皮卡“Cybertruck”(赛博皮卡)在当选总统唐纳德·特朗普的拉斯维加斯酒店外起火并爆炸，导致1人死亡，7人受伤。 拉斯维加斯大都会警察局和克拉克县消防局的官员在新闻发布会上表示，一辆外观颇具未来感的皮卡车内有一人死亡，他们正在努力将尸体拖出来。附近有七人受轻伤，其中几人被送往医院。 克拉克县的一名发言人在一份声明中说，在拉斯维加斯特朗普国际酒店代客泊车区的起火据报发生在早上8点40分。 根据执法官员称，这辆皮卡是在Turo应用程序上租赁的，似乎装载了一车的烟花。由于未被授权公开谈论此事，这名官员要求匿名。 Turo 的发言人没有立即回复美联社通过电子邮件提出的评论请求。 特斯拉首席执行官埃隆·马斯克星期三(1月1日)下午在X上表示，“我们现在已经确认，爆炸是由这辆租的Cybertruck车厢内携带的非常大量的烟花和/或炸弹引起的，与车辆本身无关。爆炸发生时，所有车辆遥测数据均良好。” “整个特斯拉高层团队现在都在调查此事，”马斯克在稍早的一份推文中说。此前，他刚参加特朗普海湖庄园的新年晚会。“我们从未见过这样的事情。” 一位了解此事的人称，执法官员们尚未排除恐怖主义是可能的动机。这位人士不愿透露姓名，因为他们无权公开讨论调查细节。 “我知道你们有很多问题，”负责联邦调查局拉斯维加斯办公室的代理特工杰里米·施瓦茨(Jeremy Schwartz)对记者说。“我们没有很多答案。” 拜登总统听取了这次爆炸的简报。这次爆炸的几个小时前，一名司机驾驶一辆卡车在元旦清晨撞向新奥尔良著名的法国区的人群，造成至少10人死亡，随后他被警察开枪打死。 在拉斯维加斯，来自巴西的访客和目击者安娜·布鲁斯说，她听到三声爆炸。 “第一声我们看到火，第二声，我猜是电池或类似的东西，第三次爆炸时烟雾弥漫整个区域，当时每个人都被告知要撤离并远离，” 这座64层高的酒店就在拉斯维加斯大道旁，对面就是拉斯维加斯时装秀购物中心。 当选总统的儿子、特朗普集团执行副总裁埃里克·特朗普在社交媒体平台X上发布了有关这次起火事件的信息。他称赞消防部门和当地执法部门“反应迅速，专业素养高”。 (本文依据了美联社的报道。)