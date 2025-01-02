联调局将新奥尔良卡车冲撞事件作为“恐怖主义行为”调查，当局公布嫌疑人身份

星期三(1月1日)凌晨，一名司机驾驶一辆皮卡车撞向新奥尔良庆祝元旦的人群并开枪射击，造成10人死亡，35多人受伤。联邦调查局(FBI)称，他们正在将此事作为恐怖主义袭击行为进行调查。 执法官员称，嫌疑人在与警方交火后被击毙。 新奥尔良警察局局长安妮·柯克帕特里克(Anne Kirkpatrick)星期三在电视新闻发布会上表示：“这名男子试图撞倒尽可能多的人。他一心想制造这场屠杀和破坏。” 袭击发生在星期三凌晨3:15，地点是新奥尔良热闹的法国区，位于运河街和波旁街的交汇处。该地区是一个历史悠久的旅游胜地，到处都是酒吧和音乐，也因其盛大的新年夜庆祝活动而闻名。 警方称，皮卡撞向人群后，驾车人下车向赶到现场的警察开枪，警察开枪还击，打死了嫌疑人。两名警察受伤，但情况稳定。 联调局确认嫌疑人为来自德克萨斯州的42岁美国公民沙姆苏德·丁·贾巴尔(Shamsud-Din Jabbar)。 目前的调查由联调局主导。联调局在一份声明中表示：“车内发现了一面伊斯兰国(ISIS)旗帜，联调局正在努力确定嫌疑人与恐怖组织的潜在关联和附属关系。” 官员表示，嫌疑人曾在美国陆军服役多年，但已退伍一段时间。 一位美国陆军发言人说，贾巴尔从2007年3月至2015年1月在美国陆军正规部队服役，担任人力资源专业人员和信息技术专业人员，然后又从2015年1月至2020年9月在美国陆军预备役担任信息技术专业人员，结束服役时的军衔为上士(Staff Sergeant，又译参谋军士)。 联邦调查局表示，调查人员在车内发现了武器和潜在的爆炸装置，在法国区还发现了其他潜在的爆炸装置。联调局还表示，行凶的皮卡似乎是租来的。 联调局助理主任特工阿丽西娅·邓肯(Alethea Duncan)在星期三下午的新闻发布会上表示，调查人员不认为嫌疑人“独自负有全部责任”。 警方称，事发时有300多名警员在执勤。 在稍早的一次新闻发布会上，新奥尔良市长拉托亚·坎特雷尔(LaToya Cantrell)称此事为“恐怖袭击”。联调局表示，正在将此事作为“恐怖主义行为”调查。 美国总统乔·拜登(Joe Biden)说，他一直在听取有关此次袭击的简报。