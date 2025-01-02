美国新奥尔良市元旦发生驾车撞人事件，10人死亡30人受伤

美国路易斯安那州新奥尔良市元旦午夜发生汽车撞人事件，有10死亡，30人受伤。该市市长坎特雷尔(LaToya Cantrell)称这次事件为“恐怖袭击”。 美国联邦调查局（FBI）正在对这起发生在周三凌晨的事件进行调查。当时一辆汽车在新奥尔良著名的运河街（Canal Street）和波旁街（Bourbon Street）十字路口处冲向人群。 据美国媒体报道，汽车撞人事件发生在当地新年庆祝活动即将结束，许多人都在等待大学橄榄球四分之一决赛“糖碗”(Sugar Bowl)还有几个小时就要开始的时候。估计有数千人在等待观看比赛。 路易斯安那州州长杰夫·兰德里（Jeff Landry）在社媒体X平台上发帖说，“今天早上，波旁街发生了可怕的暴力行为”。他敦促人们不要到出事地点区域。 波旁街是新奥尔良市的一个旅游景点，那里的酒吧和音乐吸引了许多人。 目击者说，他们听到街那头传来的撞击声，并看到一辆白色皮卡以很快的速度撞到路障上。 警察局长安妮·柯克帕特里克(Anne Kirkpatrick)在电视新闻发布会上表示，凌晨3点15分左右，一名司机故意开车冲进人群。“这名男子试图碾压尽可能多的人，”“他就是要制造屠杀和破坏，”柯克帕特里克说。 柯克帕特里克说，司机在车辆撞毁后向警察开枪，并击中了两名警察。这位女局长表示，事发时有300多名警察在执勤。 伤者已经被送往当地的五家当地医院。 FBI新奥尔良办事处助理特别专员阿丽西娅·邓肯（Alethea Duncan）表示，FBI官员正在对现场发现的至少一个可疑的简易爆炸装置展开调查。 稍早，新奥尔良市警局表示，已经采取行动处理周三发生的这起惨案。 本周早些时候，当地警察局表示，警方将在元旦庆祝活动开始之前加强安保措施，全局所有人员都将出动，包括来自合作机构的300名警员和大量警车。 新奥尔良过去也发生过一些枪击、汽车撞人等事件。去年11月，发生了两起枪击事件，两人死亡，10人受伤。2017年2月，一名酒醉男子开着一辆皮卡冲向观看狂欢节游行的人群，造成二十多人受伤。