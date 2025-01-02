1月1日國際聚焦Cybertruck在拉斯維加斯川普酒店外爆炸 【新唐人北京時間2025年01月02日訊】接下來，請看今天的國際聚焦： Cybertruck在拉斯維加斯川普酒店外爆炸 週三（1月1日）早上，一輛特斯拉Cyber​​truck在拉斯維加斯川普國際酒店入口附近起火爆炸刪減文字。警方表示，車內一人死亡，七人受輕傷。調查人員尚不清楚爆炸原因，當局正在調查事件是否涉及恐怖行為。特斯拉執行長馬斯克也回應，團隊正在對車輛爆炸進行調查。 歐日戰略夥伴關係生效 增進安全太空能源合作 歐盟與日本在2018年簽署「戰略夥伴協定」1月1日起生效，這項協定將強化歐盟與日本的安全合作，包括反恐、共同打擊國際犯罪、抑制大規模毀滅性武器，並將促進歐日在太空、資訊科技、能源交通和創新研發等領域的合作。 羅馬尼亞、保加利亞全面加入歐盟無邊界申根區 東歐國家羅馬尼亞、保加利亞1月1日起正式取消與其他申根鄰國之間的陸地邊境管制，全面加入歐盟申根區。此前，奧地利一直反對馬尼亞和保加利亞全面加入申根區，認為該國在阻止非法移民入境方面防守不夠，收容了過多的無證移民。 日本石川強震週年 石破茂宣示打造防災大國決心 日本能登半島地震一週年之際，首相石破茂1月1日出席在石川縣輪島市舉行的追悼儀式，他表示， 將加快災後重建工作，以及全力將日本打造成為世界第一的防災大國。去年元旦，石川縣發生7.6級強震，造成504人死亡，近15萬棟房屋受損。 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/01/01/a103944370.html