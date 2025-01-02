萬代潮流時尚週《BANDAI FASHION WEEK》 2025年1月10 – 12日重磅登場 台灣限定6款商品限量搶購 歡慶鋼彈45週年，特別推出以經典RX-78-2鋼彈設計的全球獨賣限定商品 圖說：《萬代潮流時尚週》即將於2025年1月10日至1月12日盛大登場。 【2025年1月2日，台北訊】《萬代潮流時尚週》即將於2025年1月10日至1月12日，在台北地下街12號廣場盛大舉辦。本次活動將帶來多款全球獨家、台灣限定的鋼彈系列商品，讓全台灣的鋼彈迷與潮流愛好者們，率先成為鋼彈潮流的時尚引領者。 《萬代潮流時尚週》限時3天盛大登場，為慶祝鋼彈45週年，推出6款以RX-78-2鋼彈為靈感的台灣限定商品，設計採用奔放大膽、充滿力道的水墨筆觸風格，生動勾勒出全力衝刺的鋼彈形象，展現鋼彈迷的個性與熱情。更加碼推出結合台灣特色的鋼彈系列商品，以及STRICT-G、BANDAI FASHION COLLECTION等秋冬新品。 本次《萬代潮流時尚週》與台灣萬代南夢宮旗下形象店THE GUNDAM BASE TAIWAN、TAMASHII SPOT TAIPEI三強攜手合作，推出專屬狂歡聯名活動，集章換好禮、完成任務領取精美贈品，邀請廣大粉絲一同共襄盛舉！ 鋼彈迷必收！台灣限量商品，全球獨家發售