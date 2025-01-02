中國新年機票價格暴跌 最多降7成 引熱議 【新唐人北京時間2025年01月02日訊】1月2日，有關中國新年假期「機票價格暴跌 最多降近7成」的話題登上熱搜榜，引發輿論質疑。 綜合多家陸媒報導，目前，多家在線出行平台已開啟機票預訂，主要航線機票價格同比下跌。 航旅縱橫數據顯示，截至2024年12月24日，2025年新年假期（2025年1月28日至2月4日）國內航線機票預訂量超244萬張；出入境航線機票預訂量超112萬張，同比增長約37%。除夕前三天為機票預訂高峰期。 航班管家數據顯示，截至去年12月23日，2025年返鄉國內航線經濟艙平均票價（不含稅）同比下降2.2%。同程旅行數據也顯示，主要航線的機票價格同比略有下降。 以廣州出發的機票為例，到成都、上海、重慶、南京等熱門城市最低價格從269元（人民幣，下同）到335元不等廣州到上海下降75%；到哈爾濱下降74%；到北京下降71%。 以杭州出發的機票為例，到昆明、三亞、海口、廣州等熱門城市最低價格從200元到290元不等，杭州到昆明、三亞下降64%；到海口下降63%；到廣州下降61%。 報導說，去哪兒大數據研究院研究員劉婷表示，目前北京、上海、廣州、深圳等大城市出發的航班票價仍較高，部分城市出發的機票價格相對較低，例如青島、武漢、西安等城市出發，返鄉航線的機票價格也降至4~6折之間。 劉婷說，與這些熱門航線相對的返程航線，則降至2折左右，例如三亞—北京、三亞—杭州，除夕當日價格均為2.2折。 對此，各平台紛紛為消費者省錢買機票出謀劃策：反向買、錯峰買、提前買更划算。例如，新年假期前一週，從西安、成都、重慶、鄭州等地飛往廣州、深圳的機票價格普遍在3折左右，均價基本在600元以內，性價比較高。 據去哪兒大數據研究院預計，新年期間單日出行人次和機票價格曲線都將更為平滑。4天左右的旅行最受歡迎，初一去、初五回，票價最劃算。 此事1月2日登上熱搜榜引發熱議。 有人表示，「在哪裡買便宜車票啊？我咋看不到暴跌的跡象。」 「那裡跌了，還是很貴啊。」 「北京回合肥也不便宜啊。」 「為啥我的回家路線保持原價，一點折扣都沒有！」 「拉薩回內地都是2000多的票，天塌了，做火車回去。」