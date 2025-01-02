01統計｜近一成區議員違規缺席會議 元朗、黃大仙、離島並列榜首

改制後的第七屆區議員表現受履職指引監察，會議出席率不得低於八成。《香港01》翻查470名區議員上任一年的出席記錄，全部都達到「關鍵績效指標（KPI）」要求，但至少45人曾違規缺席1至2次，佔比近一成。其中，「重災區」是元朗、黃大仙、離島三區各佔6人，並列十八區榜首，離島的違規缺席區議員數目更佔逾三成。相反，南區、大埔、九龍城區議會無人違規缺席，出席率表現值得肯定。 元朗區議會有6名區議員違規缺席會議，是「重災區」之一。（資料圖片） 離島區議會有6名區議員違規缺席會議，是「重災區」之一。（民政事務總署相片） 黃大仙區議會有6名區議員違規缺席會議，是「重災區」之一。（民政事務總署相片） 近一成區議員違規缺席會議 元朗、黃大仙、離島最多 《區議員履職監察制度指引》列明，區議員每年在區議會大會，或轄下委員會/工作小組會議的出席率均不得低於80%。《香港01》記者翻查十八區議會出席記錄，發現今屆470名區議員的出席率均達標，惟至少45人曾違規缺席，佔比近一成。 黃大仙、離島高達三成區議員曾違規 其中元朗、黃大仙、離島各有6人，是區議員違規缺席會議的「重災區」，單單這三區已有18名區議員曾違規，佔總違規人數四成。由於離島區議會只有18名議員，意味該區議會有逾三成議員曾經違規缺席；黃大仙區議會有20名議員，即該區有三成區議員曾違規。 何為「違規缺席」？根據《指引》，區議員可獲批准缺席會議的理由包括身體不適、代表其所屬區議會出席會議或活動，以及區議會認為合理的其他理由，否則屬違規缺席。 身兼港區人大代表的元朗區議會委任議員沈豪傑。（資料圖片） 當中，身兼港區人大代表的元朗區議會委任議員沈豪傑，曾請假3次，當中有2次獲批。他解釋不獲批的一次並非「去咗旅行玩」，而是以港區人大代表身分出席南京交流團，但由於並非由全國人大常委會辦公廳舉辦，故未獲批。 4名區議員兩度缺席會議 45名違規缺席的區議員當中，有41人違規1次，其餘4人違規2次。 其中，油尖旺地區委員會界別區議員鄧銘心、民建聯北區地區委員會界別議員侯漢碩均曾違規缺席「提振地區經濟專責工作小組」會議。該小組是今屆區議會新設，配合港府推動「18區日夜都繽紛」的文娛消閒活動。 鄧銘心曾接受《香港01》訪問時解釋，其中兩次沒開會因要出席寧夏政協會議，請假獲批。其餘一次違規缺席會議，她解釋因為當天忙於為街坊解決法團事務。侯漢碩接受《香港01》查詢時說，兩次缺席的會議都撞上兩、三個月前已安排的地區新春旅行團，希望藉旅行團與街坊加強交流聯誼。 另外兩名違規缺席會議兩次的區議員，是北區區議會當然議員、沙頭角鄉事委員會主席李冠洪，以及民建聯葵青區議會青衣區議員盧婉婷。其中，李冠洪在上屆區議會的「往績」，其大會出席率只有75%，按今屆要達80%的標準已不達標。 李冠洪。（張浩維攝） 李冠洪違規缺席兩次：帶團返國內 對於今屆上任一年已有兩次違規缺席會議，李冠洪接受《香港01》訪問時解釋，兩個違規缺席的會議曾經接連臨時改期，最終會議日期與他要率領的內地團撞期，「有個團，帶小朋友返國內。我成日都要帶啲人返國內」，稱行程早在開會前兩、三個月已拍板，不能臨時更改，只能缺席會議。