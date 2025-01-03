中国针对美国防公司实施新制裁,分析人士:影响微不足道

世界两个最大经济体之间的贸易紧张最近再次升级，中国星期四(1月2日)宣布，将28家美国实体列入出口管制管控名单，并且将10家美国公司列入“不可靠实体清单”，禁止他们在中国经商。 这28家美国公司主要由活跃于国防承包领域的公司组成，包括洛克希德·马丁公司(Lockheed Martin Corporation)以及其下属的五家公司、通用动力公司(General Dynamics)及其下属的三家公司、雷神(Raytheon)的三家下属公司、波音(Boeing)下属的一家公司以及另外十多家公司。 中国公司被立即禁止向被列入清单的美国公司销售军民“两用”物项。 中国商务部在宣布这一决定时说，“为维护国家安全和利益，履行防扩散等国际义务”，决定对这些公司实施制裁。 影响微不足道 专家指出，由于美国的国防承包商通常不会与美国的主要对手做生意，因此新的限制措施可能对中国点名的公司影响不大。 “简单的回答是，即使有任何影响的话，也不会对这些公司造成大的影响：他们本来就不跟中国做生意，”美国兰德公司(RAND Corporation)资深政治分析人士和主任郭泓均(Raymond Kuo)对美国之音(VOA)说。他说，中国的此举对美国整体经济造成的影响也可以忽略不计。 不过，他补充说，这些制裁确实表明，当美国针对中国采取制裁措施时，中国决心作出回应。拜登政府近几个月来就多次制裁了中国。 “这的确表明，中国人愿意跟美国针锋相对，”郭泓均说。“如果我们加大贸易制裁的程度–当选总统特朗普威胁要全盘征收60%的关税–他们能采用各种方法予以回击。” “不可靠”实体 中国商务部另外宣布，将制裁的28家美国公司中的10家公司列入“不可靠实体”。这10家公司都是洛克希德马丁、通用动力和雷神属下的公司。被列入“不可靠实体”意味着受到更加严厉的制裁。 这些公司被禁止从中国进口并向中国出口产品，禁止在中国进行新投资。此外，这些公司的高官被禁止前往中国旅行，他们现有的任何工作或居住许可都被吊销。 中国商务部说，被认定为不可靠的所有公司都向台湾出售武器。台湾是个民主自治的岛屿，中国宣称台湾是其领土。中国说，新的限制旨在“维护国家主权、安全和发展利益”。 中国将这些美国公司列入不可靠实体清单仅仅一个星期前，北京在12月27宣布了又一轮制裁对台军售的美国企业和高管名单。被点名的公司包括雷神和波音的子公司。 中国驻华盛顿大使馆的发言人刘鹏宇在给美国之音的一封电邮中说，中国认定，受出口管制的28家公司“危害中国的国家安全”。