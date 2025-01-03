FBI：新奥尔良恐怖袭击为“独狼”行动

美国联邦调查局(FBI)表示，造成至少14人死亡的新奥尔良元旦皮卡车冲撞事件的嫌疑人系“独狼”行动，他受到了伊斯兰国(ISIS)恐怖组织的鼓动。 官员此前曾表示，他们当时正在调查嫌疑人与其他人协调行动的可能性。 联邦调查局官员星期四|(1月2日)向记者介绍了对这一“恐怖主义行为”的调查情况，嫌疑人是42岁的沙姆苏德·丁·贾巴尔(Shamsud-Din Jabbar)，他驾驶一辆皮卡冲入该市著名的波旁街的人群并开枪。 联调局反恐部门的克里斯托弗·拉亚(Christopher Raia)在星期四的新闻发布会上表示，根据数百次访谈和对袭击者电话、社交媒体账户和电子设备的审查，“此刻，我们确信没有同伙。” 来自德克萨斯州的美国公民贾巴尔在与警方的枪战中丧生。他曾在美国陆军服役，后来在陆军预备役服役，直到几年前退役。 美国总统乔·拜登(Joe Biden)表示，此次袭击不会打败新奥尔良。 “世界上这么多的人热爱新奥尔良，这是因为它的历史、文化，更重要的是，因为它的人民，”拜登说。“所以，我知道，虽然此人对这座城市进行了可怕的攻击，但是我们新奥尔良的精神永远、永远、永远却不会被打败。它将永远闪耀。” 袭击发生在星期三凌晨3:15。 星期二晚上，就在实施袭击的几个小时前，贾巴尔在他的脸书(Facebook)账户上发布了五段视频，这些视频显然是发给他家人的，是在他开车时录制的，他在视频中表示支持伊斯兰国恐怖组织。联调局表示，当局在袭击后于车里发现了一面伊斯兰国旗帜。 “这是恐怖主义行为。这是有预谋的邪恶行为，”联调局的拉亚说。 拉亚说，贾巴尔原本计划伤害他的亲戚和朋友，但担心媒体会如何解读。 “他100%受到伊斯兰国的鼓动，”他说。 元旦清晨的袭击事件 袭击发生在该市热闹的法国区运河街和波旁街的交叉口。这个历史悠久的旅游胜地充满了酒吧和音乐，也因其盛大的元旦庆祝活动而闻名。 警方称，皮卡撞向人群后，驾车人下车向赶到现场的警察开枪，警察开枪还击，打死了嫌疑人。两名警察受伤，但情况稳定。 “这不仅仅是恐怖主义行为。这是邪恶的，”新奥尔良警察总监安妮·柯克帕特里克(Anne Kirkpatrick)在星期三早些时候的新闻发布会上告诉记者。