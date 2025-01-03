警方：拉斯维加斯特斯拉电动皮卡事件死亡男子在爆炸前头部中弹

克拉克县治安官凯文·麦克马希尔(Kevin McMahill)星期四(1月2日)说，在当选总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)的拉斯维加斯酒店外爆炸的特斯拉(Tesla)电动皮卡“赛博皮卡”(Cybertruck)车内的人，在爆炸前头部中弹。麦克马希尔说，在他的脚边发现一支手枪。 皮卡车内的男子被确认是马修·莱夫斯伯格(Matthew Livelsberger),他是一名现役美国陆军军人和精锐部队绿色贝雷帽成员。五角大楼说，从2006年起，他一直在军中服役，不断晋升，身亡时正在休假，他的假期是得到批准的。 他曾被授予两枚铜星勋章，其中一枚附加英勇勋章，以表彰他在战斗中表现出的勇气。他还荣获一枚步兵战斗徽章和一枚附带英勇勋章的陆军表彰勋章。一份声明说，莱夫斯伯格身亡时正获准在休假。 联邦调查局(FBI)星期四在X上的一则贴文中说，他们正在科罗拉多州的斯普林斯一所房屋就星期三的爆炸事件“进行执法行动”，但是没有提供其他细节。 就在这辆装满烟花炮和露营地燃料罐的卡车爆炸前几个小时， 42岁的沙姆苏德·丁·贾巴尔(Shamsud-Din Jabbar)元旦凌晨驾驶一辆皮卡车撞向新奥尔良著名的法国区的人群，造成至少14人死亡，随后他被警察开枪击毙。 莱夫斯伯格和贾巴尔都曾在前身为布拉格堡(Fort Bragg)的基地待过一段时间。这是一个大型陆军基地，位于北卡罗来纳州，驻扎着多支陆军特种作战部队。但是，一名官员对美联社(AP)说，这两人在基地的任务没有重叠。该基地现在称为自由堡(Fort Liberty)。 联调局副助理局长克里斯·拉亚(Chris Raia)星期四说，官员们发现新奥尔良袭击事件与拉斯维加斯皮卡车爆炸之间“没有明确的联系”。 特斯拉卡车爆炸时，附近有七人受轻伤。视频画面显示，这辆皮卡车的后部满是烧焦的烟花炮、罐子和其他爆炸装置。卡车车厢底盘和四周仍然完好无损，因为爆炸是直接向上而不是向周围。 特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon Musk)星期三(1月1日)下午在X上表示，“我们现在已经确认，爆炸是由这辆租的Cybertruck车厢内携带的非常大量的烟花和/或炸弹引起的，与车辆本身无关。” “爆炸发生时，所有车辆遥测数据均良好，”马斯克说。 马斯克最近成为特朗普核心圈子的成员。星期三早上，特朗普和马斯克都不在拉斯维加斯。两人都参加了特朗普位于佛罗里达州南部的海湖庄园举行的新年除夕派对。