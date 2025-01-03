川普籲CIA調查新年攻擊 DC市長赴佛州尋合作 【新唐人北京時間2025年01月03日訊】美國當選總統川普要求CIA介入調查新年攻擊事件，DC和紐約都提升安保措施，確保即將到來的總統宣誓就職典禮。 新年伊始，美國路易斯安那州新奧爾良市在凌晨三點多發生汽車衝撞人群的恐襲事件，導致15人罹難；5個多小時後，在內華達州拉斯維加斯川普國際酒店入口處，一輛特斯拉卡車爆炸，司機當場死亡。 川普酒店爆炸事件的肇事司機是37歲的美軍特種部隊現役士兵馬修·利弗斯伯格（Matthew Alan Livelsberger）。 新奧爾良恐襲嫌犯、42歲的賈巴爾（Shamsud-Din Jabbar ）已被確認是恐怖組織ISIS成員。他是退役美國陸軍老兵。 華府智庫CSIS恐襲研究專家Daniel Byman：「很多時候，潛在的恐怖分子或攻擊者會搞砸並犯下很多愚蠢的錯誤，而具有軍事背景的人當然也會犯錯，但通常不太會搞砸。」 除了兩個嫌犯都有軍事背景，兩起暴力事件的肇事車輛也都來自Turo租車公司。Turo是一個端對端網絡租車平台，該公司在聲明中表示，全力配合調查。 現在處於調查初期階段，FBI認為從目前來看，這兩起攻擊事件沒有關聯。 美國當選總統川普1月2日發貼說：「中央情報局必須立即介入，以免為時已晚。美國的國家安全和民主受到嚴重侵蝕，並遍及全國。只有力量和強有力的領導才能阻止它。1月20日見。讓美國再次偉大！」 距離川普宣誓就職還有18天。紐約市已經加強了川普大廈的安保措施。 DC市長鮑澤（Muriel Bowser）日前赴海湖莊園與川普會晤，她在X貼文表示，二人的會面很棒，期待為一個圓滿成功的總統就職典禮做出貢獻。 時事評論員、資深媒體人藍述：「1月20號川普回到白宮之後將重塑美國在國際上與盟國以及敵國的關係，而華盛頓它是全球政治與經濟的中心，所以，保證華盛頓首府的治安與安全就非常重要。在這個大的背景之下，川普與華盛頓首府的市長見面就顯得非常有意義。」 新唐人電視台記者李蘭紐約採訪報導