新奧爾良恐襲更多細節曝光 波本街重新開放 【新唐人北京時間2025年01月03日訊】美國新奧爾良恐襲事件的更多細節曝光。嫌犯最初的目標是自己的家人和朋友，不過，為了更好的傳遞極端理念而改變了攻擊對象。拜登總統週四返回白宮與國土安全部官員會晤。來看報導。 FBI反恐部門副助理主任拉亞：「首先，讓我非常明確這一點，這是恐怖主義行為。這是有預謀的邪惡行為。」 聯邦調查局（FBI）確認，在新奧爾良新年襲擊事件中，駕車衝撞人群的司機是來自德州的42歲美國退伍軍人賈巴爾（Shamsud-Din Jabbar），他曾宣稱支持伊斯蘭國恐怖組織ISIS。 美國總統拜登（2025.01.01）：「FBI向我報告，僅在襲擊前幾個小時，他在社交媒體上發布的視頻表明，他受到ISIS的影響，表達了殺人的欲望。」 調查人員還在案發的波本街（Bourbon Street）附近發現了兩枚簡易爆炸裝置。 元旦凌晨，賈巴爾駕駛一輛掛有伊斯蘭國旗幟的皮卡車沖向正在慶祝新年的人群，造成至少15人喪生，30受傷。他隨後在與警方的交火中被擊斃。 就在同一天，一輛特斯拉賽博卡車（Cybertruck）在拉斯維加斯川普酒店外發生爆炸，造成車內司機死亡，另有附近七人受輕傷。車內被發現有大量易燃爆炸物。 死亡的司機名叫利夫斯伯格（Matthew Livelsberger），也是一名美國士兵，更有消息人士透露，他與新奧爾良撞人嫌犯賈巴爾曾在同一個軍事基地服役。 不過，總統拜登週四表示，目前沒有證據表明新奧爾良的新年襲擊事件與拉斯維加斯的卡車爆炸事件之間存在聯繫。 新奧爾良恐襲的發生使得一年一度的大學橄欖球比賽砂糖碗（Sugar Bowl）推遲一天舉行。新奧爾良市長2日宣布，比賽前重新開放遭受襲擊的波本街。當天有警察在街上巡邏。 德州居民John Donohue：「今晚我們會來到這裡為他們慶祝，希望能打出一場精彩的比賽。」 德州居民Tracy Goode：「我的擔憂為零。我會密切關注，但我一點也不擔心。」