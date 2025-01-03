新奧爾良恐襲 或與川普大廈爆炸案相關 【新唐人北京時間2025年01月03日訊】美國總統拜登週三表示，正在調查新奧爾良卡車衝撞人群恐襲案，和內華達州拉斯維加斯川普酒店外，特斯拉汽車爆炸案是否有關，兩起案件都涉及使用Turo租車平台租賃車輛，引發高度關注。 聯邦調查局1月1日確認，凌晨3點15分左右，在新奧爾良市，駕車衝入正在波旁街慶祝新年人群的恐襲嫌犯，是42歲的德州居民沙姆蘇德·丁·賈巴爾。 案件造成至少10人喪生，35人受傷，包括兩名警員。嫌犯與警方交火，被當場擊斃。 現場視頻顯示，在新奧爾良市的波旁街道上，多人躺倒在地，周圍有血跡，場面驚悚。 警方在嫌犯車裡，還發現有「恐怖組織」伊斯蘭國旗幟和多個疑似爆炸裝置。 路易斯安那州總檢察長莉茲·穆里爾：「我知道有兩個簡易爆炸裝置，我看過報道說可能有三個。我確信有兩個。據我所知，我們還沒有發現任何其他簡易爆炸裝置。」 密西根州居民蒂姆·克勞福德：「我們走了一個街區，從那邊出來，因為太擁擠了。一大群人。」 美國軍方週三證實，賈巴爾曾在陸軍服役十多年，2009年2月到2010年1月被派往阿富汗，2020年7月退役。 美國總統拜登：「FBI還向我報告，就在襲擊發生前幾個小時，他（賈巴爾）在社交媒體上發布了視頻，表明這是受ISIS影響，表達了殺戮的慾望。」 拜登總統還表示，正在調查新奧爾良卡車衝撞人群案，和拉斯維加斯川普酒店外汽車爆炸案是否有關聯。 週三早上，一輛特斯拉賽博皮卡車在拉斯維加斯川普國際酒店入口附近起火爆炸，造成一人死亡，七人受傷。 特斯拉老闆馬斯克推文說：「我們現在已確認，爆炸是由租賃的賽博皮卡車上，攜帶的非常大的火藥或炸彈引起的，與車輛本身無關。」 拉斯維加斯大都會警察局警長凱文·麥克馬希爾：「是的。那麼問題來了，這是否與ISIS有任何關聯呢？我會告訴你，在拉斯維加斯沒有任何跡象表明這一點。正如我們在新奧爾良看到的那樣，（爆炸車輛上）沒有明顯的伊斯蘭國旗幟。」 汽車租賃公司Turo週三發聲明表示，目前不知道任何信息表明兩起事件有關。 新唐人電視台記者于良、姜迪亞綜合報導 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/01/02/a103944593.html