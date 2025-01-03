川普酒店爆炸案 馬斯克嘲笑「笨蛋」選錯車 【新唐人北京時間2025年01月03日訊】新年第一天，一輛特斯拉Cyber​​truck在拉斯維加斯川普國際酒店門口爆炸，造成一人死亡，七人受傷。特斯拉總執行長馬斯克嘲諷「邪惡笨蛋選錯車」，Cybertruck本身就像防護罩一樣遏制了爆炸並防止了重大傷害。 這起爆炸發生在當地時間1月1日上午8:40，共造成1死7傷。最新消息稱，在爆炸中喪生的司機是一名37歲的美國現役軍人，在陸軍服役超過19年。 調查人員證實，爆炸的Cybertruck車內裝滿了一種「迫擊炮煙花」，這些爆炸物與司機控制的引爆系統相連。聯邦調查局（FBI）正試圖確定這起事件是否是恐怖主義行為。 事發當天，馬斯克在社交媒體X上發帖說：「邪惡的笨蛋選錯了恐怖襲擊的車輛。Cybertruck實際上控制住了爆炸，並引導爆炸向上發展。」 拉斯維加斯大都會警察局警長凱文‧麥克馬希爾（Kevin McMahill）在新聞發布會上也證實了馬斯克的說法。 Kevin說：「事實上，Cybertruck確實限制了其在代客泊車位置發生爆炸後造成的破壞，因為它讓大部分爆炸通過卡車向上傳出。」 他補充說：「如果你看了那段視頻，你會發現，川普酒店的前玻璃門甚至都沒有被炸碎，儘管這輛車就停在大門口。」 新聞發布會上還播放了發生爆炸時的視頻。視頻顯示，Cybertruck車體似乎完好無損。 馬斯克說，爆炸的這輛Cybertruck是租來的，並強調，爆炸是由Cybertruck車上攜帶的爆炸物引起的，與車輛本身無關。 馬斯克說：「爆炸發生時，所有車輛的遙測數據都是正常的。」 特斯拉於2019年11月首次宣布推出「未來派」電動皮卡Cybertruck，馬斯克一直表示，Cybertruck能「抵禦世界末日」，它刀槍不入，甚至可以當作船隻用。他當時表示，該車採用與SpaceX的星際飛船火箭相同的不鏽鋼合金製造，並稱Cybertruck的表皮「對9毫米手槍來說簡直就是防彈的」。 由於設計變更，Cybertruck的最終交付時間從2021年推遲到了2023年。 （責任編輯：文彬） 本文網址: https://www.ntdtv.com/b5/2025/01/03/a103944712.html