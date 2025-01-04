拉斯维加斯爆炸事件中丧生的士兵留下遗书声称 这是对国家弊病敲响的警钟

调查人员星期五(1月3日)说，一名在拉斯维加斯特朗普酒店楼前特斯拉(Tesla)电动车“赛博皮卡”(Cybertruck)爆炸中死亡的陆军士兵留下遗书，称这个引人注意的举动旨在对国家的弊病“敲响警醒”。 37岁的马修·莱夫斯伯格(Matthew Livelsberger)来自科罗拉多州斯普林斯，是绿色贝雷帽成员。他还在遗书中写道， 他需要“净化我的头脑”中他所认识的逝者和“我夺走的生命的负担”。 拉斯维加斯大都会警察局的官员表示，莱夫斯伯格似乎对当选总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)没有恶意。 美国联邦调查局主任特工斯宾塞·埃文斯(Spencer Evans)在新闻发布会上说：“尽管这起事件比以往更加引起公众关注，更耸人听闻，但最终看来，这是一起悲剧性的自杀案件，涉及一位功勋卓著、参加过战斗的退伍军人，他当时正陷入与创伤后应激障碍(PTSD)和其他问题的挣扎。” 这次爆炸导致七人受轻伤，但对酒店全然没有造成任何损坏。当局星期五说，莱夫斯伯格是单独行动。 “这不是一次恐怖袭击，这是敲响警钟。美国人只关注壮观场面和暴力。还有什么比用烟花和爆炸物表演更能表达我的观点的方法呢？” 莱夫斯伯格在一份信中写道。当局发现了这封信，但仅公布了其中一部分。 因为被烧得无法辨识，调查人员通过刺青和比对亲属的DNA确认了特斯拉驾车人的身份是莱夫斯伯格。据尸检官员说，莱夫斯伯格的死因是对着自己头部开枪自尽。 五角大楼官员拒绝透露莱夫斯伯格是否患有心理健康问题，但表示他们已将他的医疗记录交给警方。 拉斯维加斯大都会警察局助理治安官多里·科伦(Dori Koren)说，当局摘录了莱夫斯伯格使用手机短信应用程序写的两封信中的信息。 科伦说，这些信件涵盖了一系列议题，包括政治不满、国内问题和社会问题。 科伦说，与此同时，特斯拉工程师帮助调查人员从这辆电动皮卡中提取数据，包括莱夫斯伯格从科罗拉多州经新墨西哥州和亚利桑那州到内华达州的拉斯维加斯的各个充电站之间的路线。 “我们还有大量的数据需要处理，”科伦说。“即时没有数百万，也有成千上万的视频、照片、文件和网络浏览历史记录，所有这些都需要分析。” 在这些新细节被披露之际，调查人员试图确定莱夫斯伯格的动机，包括他是否想通过特斯拉和以当选总统的名字命名的酒店来表达政治观点。 特斯拉首席执行官埃隆·马斯克(Elon