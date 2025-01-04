两起新年致命事件后，即将接连举办重大国事活动的华盛顿处于“威胁升高”环境中

华盛顿及其周边地区的执法和安全机构正在增派人员，准备确保新年后将在首都前所未有地接连举行的三场大型活动的安全，此前在元旦之际，新奥尔良发生恐怖袭击，拉斯维加斯特朗普国际酒店前则发生了赛博卡车(Cyber truck)爆炸事件。 首先是国会将于下星期一(1月6日)召开会议认证总统选举结果，此时距离2021年1月6日国会大厦骚乱事件已有四年。 第二是已故总统吉米·卡特(Jimmy Carter)的国葬，仪式和送葬于下星期二开始，星期四结束。 最后一项备受瞩目的活动是1月20日当选总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)宣誓就职。 “这是前所未有的。我们在15天内举办了三次(国家特别安全活动)，”美国特勤局(U.S. Secret Service)华盛顿外勤办公室主任特工马特·麦库尔(Matt McCool)星期五(1月3日)向记者介绍情况时说。 “但我要告诉你们的是，我们很灵活。我们适应性很强。在某些情况下，我们已经为这些活动工作了好几年，”他说。“所以，我们会做好准备。” 尽管新奥尔良袭击事件和拉斯维加斯爆炸事件引发担忧，但安全官员目前仍对华盛顿的这些活动将安全进行充满信心。 “我们没有追踪到与这些活动相关的任何可信或具体的威胁，”联邦调查局(FBI)华盛顿外勤办公室助理主任戴维·桑德伯格(David Sundberg)表示。 然而，执法和安全机构不愿冒险，他们承认这座城市和周边地区正处于威胁升高的环境中。 特勤局星期五表示，他们正在从全国各地调来特工，以增加人员配备水平，而目前他们已经达到三年来的最高水平。 华盛顿大都会警察局表示，他们已从全国各地的警察局增调了近4千名警员。 首都的国民警卫队局证实，他们也批准了额外支援的请求，包括为1月6日的选举认证提供500名国民警卫队员，并为国葬提供联络官。 要求另外增派7800名国民警卫队陆空军士兵协助特朗普就职典礼安保的请求正在等待处理。