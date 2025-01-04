美国新年两起汽车惨案后，中国网民将美军基地描述为“恐袭”策源地

星期五(1月3日)，路易斯安那州新奥尔良波旁街已经恢复了交通。1月1日凌晨，一辆挂有伊斯兰国旗帜的皮卡车在这条街上冲向人群，造成至少 14人死亡、数十人受伤。同一天，内华达州拉斯维加斯特朗普酒店门前，又发生一起电动汽车爆炸事件。 两起案件还在调查中，但是在中国的网络上，一些人正利用这两起悲剧性事件，讽刺美国内部存在反恐不力、社会分裂等问题。鉴于两起案件的袭击者都曾服役于同一个美军基地的事实，中国网民们已经在传播美军基地正在孕育国内恐怖袭击分子的阴谋论。 FBI：两起案件没有关联 针对新奥尔良波旁街惨案，美国联邦调查局(FBI)当日表示，撞击事件嫌疑人系单独行动，受到了伊斯兰国(ISIS)恐怖组织的鼓动。FBI后来证实，该事件正被列为“恐怖主义行为”进行调查。 袭击者已被确认为42岁的沙姆苏德·丁·贾巴尔(Shamsud Din Jabbar)，他是一名来自德州的美国公民和陆军退伍军人，在案发现场被警察击毙。警方在贾巴尔租用的福特F-150 皮卡车中发现了一面“伊斯兰国”旗帜。他在袭击前发布了效忠“伊斯兰国”的社交媒体视频。 执法机构星期去发布的一份公告警告称，联邦机构“担心汽车撞击事件可能发生模仿或报复性袭击”。 在新奥尔良冲撞事件发生几小时后，一辆特斯拉(Tesla)电动皮卡“赛博皮卡”(Cybertruck)在当选总统唐纳德·特朗普(Donald Trump)的拉斯维加斯酒店外爆炸，导致1人死亡、7人受伤。该爆炸案的袭击者、现役美国陆军军人马修·莱夫斯伯格(Matthew Livelsberger) 在爆炸前头部中弹。 莱夫斯伯格和贾巴尔都曾在前身为布拉格堡(Fort Bragg)、现在名为自由堡(Fort Liberty)的美军基地服役， 而且两起袭击都使用了通过租车公司Turo租用的车辆。 FBI官员星期四确定，新奥尔良袭击事件与拉斯维加斯皮卡车爆炸之间并“没有明确的联系”，一是单独发动袭击，另一起应是自杀事件。 拉斯维加斯克拉克县警长凯文·麦克马希尔（Kevin